川普考慮立陶宛設永久美軍基地 俄警告將升高局勢

美國總統川普表示將考慮在立陶宛設立永久美軍基地；立陶宛國會同時推動修憲，擬解除憲法對在境內部署核武的禁令。俄羅斯對此警告，永久美軍基地或核武進駐都將升高局勢，俄方將採取必要措施確保自身安全。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，川普（Donald Trump）5日在華府回應記者提問時表示，他會考慮在立陶宛設立永久美軍基地。

立陶宛總理辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）對此表示歡迎。他6日在社群平台X發文說，美國只需作出永久部署部隊的政治決定，立陶宛已準備承擔駐紮相關費用。

據LRT報導，立陶宛國防部長考那斯（Robertas Kaunas）也表示將推動這項提議。他指出，自己9月底訪美期間與戰爭部次長柯伯吉（Elbridge Colby）會面時，已親自提出在立陶宛設立永久美軍基地的可能性。

不過，考那斯也強調，川普的談話只是正面訊號，目前尚未作出任何決定。

美軍自2019年起以輪調方式在立陶宛部署營級部隊，每批通常約1000人，在當地駐紮9個月。據報導，考那斯9月底表示，預計2個美國陸軍營將於10月底抵達立陶宛，暫時仍維持現行輪調制度。

另一方面，立陶宛國會6日表決通過憲法修正案一讀，擬刪除憲法中禁止在立陶宛部署大規模毀滅性武器的規定，為未來參與北約核威懾安排提供法律空間。

報導並指出，立陶宛官員強調，目前沒有在境內部署核武的計畫。推動修憲主要是為確保立陶宛參與北約核威懾機制時，不會受到國內法律限制。

對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）6日警告，在立陶宛設立永久美軍基地或部署核武，都將構成升高局勢的行動。

據報導，培斯科夫表示，這些舉動無助於確保歐洲大陸的穩定與可預測性，反而將造成另一次非常重大的局勢升高，「俄羅斯將不得不採取一切必要措施，以確保自身安全」。