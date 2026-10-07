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近距離朝學生射催淚瓦斯釀傷 法國警察被控施暴已停職

中央社／ 巴黎7日綜合外電報導

法國高中生上週發起抗爭期間，1名警察朝1名14歲學生近距離發射催淚瓦斯，造成學生雙側下顎骨折、掉牙，法國檢方表示涉案警官今天遭控施暴，已受到司法管制，停職另候通知。

綜合法新社與英國廣播公司（BBC）報導，這起事件發生在9月28日，案發地點位於巴黎西北方的聖旺洛莫訥（Saint-Ouen-l'Aumone），受害學生名叫艾登（Eden），他臉部受傷且失去大部分牙齒。

法國檢方表示，涉案警官未被羈押但已受到司法管制，停職另候通知。

案發當時錄下的影片在社群媒體廣傳，只見3名戴頭盔的警察與艾登對峙，其中1人出手攻擊艾登，艾登反踢回去，隨後警方近距離朝他臉部發射催淚瓦斯，使他不支倒地。

法國中北部城市蓬多瓦茲（Pontoise）檢察官勒布哈（Guirec Le Bras）表示，這名警察昨天接受偵訊時稱，是因為學生「反抗」才動用催淚瓦斯這項武器。

勒布哈指出，發射催淚瓦斯「缺乏比例原則」，「不構成正當防衛條件」，並表示涉案罪行最高可判處15年徒刑。檢方也說，艾登下顎骨折且失去一些牙齒，需要動手術接受治療。

艾登母親昨天告訴媒體記者：「他（艾登）的下顎已固定住，無法開口說話，只能用吸管進食」，並補充說艾登上排牙齒全部斷裂，「下排牙齒也被拔掉」。

法國內政部長努涅斯（Laurent Nunez）宣布對這起事件展開調查。法國高中生示威抗議這段期間，警方使用粗類瓦斯和其他手段，試圖控制當局聲稱的「城市暴力」行為。

據報導，法國工會團體、人權組織以及許多學生已出面指控警方過度使用武力。

法國高中生抗議教育資源不足行動升溫，表定6日展開第3波全國性示威。這場運動最初訴求在於改善校舍、教師人力等學習條件，但行動伴隨破壞和暴力，已造成巨額損失與人身傷害。

法國 學生 警察

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