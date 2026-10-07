學運、公債、預算僵局多重危機 指向法國財政困境

法國近期陷入多重危機，公務員罷工、高中生封鎖校園、漁民因柴油價格失控憤而癱瘓港口，加上政府預算陷入僵局、公債殖利率攀升，紐約時報指出，這些問題共同根源來自法國財政困境。華爾街日報說，目前在明年總統大選民調領先的極右翼和極左翼候選人，似乎都不重視財政紀律，恐讓問題雪上加霜。

分析人士指出，法國公共債務約四兆美元，相當於經濟產出的百分之一一九，隨著政府公債殖利率攀升，二○二七年債務利息支出預計將達到一千億美元。此外，人口老化推高醫療與退休金支出，俄烏戰爭及美國降低對歐洲安全承擔，也迫使法國增加國防預算。

法國總理勒克努有意提高部分稅負、凍結住房補助及家庭津貼等支出，以控制預算赤字。但政府能否讓預算案順利通過，仍取決於極右翼「國民聯盟」的態度。該黨由雷朋領導，是國民議會最大黨。

法國將在明年四月舉行總統大選，雷朋目前民調領先，但她主張將法定退休年齡降至六十歲，估計將年增加約九十億歐元公共支出。另一名主要競爭者、極左翼領袖梅蘭雄，喊出讓歐洲央行凍結甚至註銷法國央行持有、價值四八八○億歐元的法國公債，「把它丟進火裡」。經濟學者說，兩人似乎完全無意解決政府財政問題。

金融市場同樣密切關注法國政局。法國十年期公債殖利率近期逼近百分之五，是歐盟最高之一。哈佛大學經濟學教授羅高夫表示：「法國目前財政狀況看起來難以持續，債券市場正在反映這一點。」

馬克宏十年主政即將結束，而且看起來對剩下的七個月任期完全沒有計畫。