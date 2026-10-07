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法國師生抗議潮蔓延全國 演變學警衝突！近半高中遭封鎖、停課

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
法國學生六日在南特示威，抗議教室過度擁擠、教師短缺及校舍老舊，並歸咎教育經費不足。路透
法國學生六日在南特示威，抗議教室過度擁擠、教師短缺及校舍老舊，並歸咎教育經費不足。路透

法國各地高中生抗議持續升溫，近九萬名學生教師、校職員及家長六日走上街頭，上千所中學遭封鎖，學生不滿上課時間太長、教師短缺以及校舍老舊等問題。法國內政部表示，馬賽、南特、里昂等城市都出現遊行，巴黎稍晚預計有四萬人加入，預估全國總計將有超過十二萬人參與示威。

這波抗議九月中旬始於巴黎郊區，最初是聲援因人力與資源不足而抗議的教師，之後迅速蔓延全法。學生要求改善教育環境，抱怨教師經常缺席、上課時間過長、班級人數太多以及教室與校舍年久失修。

法國共有約三千七百所高中，學生工會表示，六日約有一千八百所高中遭封鎖或暫停上課，部分地方教育單位則嘗試改採線上授課。

不過，持續兩周的示威多次演變成衝突。部分抗議者焚燒垃圾桶、破壞公車候車亭甚至向警方投擲物品，警方則以警棍、催淚瓦斯及鎮暴彈驅散人群。法國教育部表示，抗議爆發以來已有廿四所學校遭焚燒或洗劫。

法國政府統計指，這波抗議已有七一五名警察及二一五名青少年受傷，超過六千一百人被捕，其中大多數是未成年人，司法部表示已有超過一千八百人遭到起訴。

五日傳出一名十五歲少年在北部朗斯示威時，撿起鎮暴警察發射的刺痛彈，爆炸導致他失去一隻手。另一名十六歲抗議者上周在杜爾示威時頭部重傷，一眼失明。法國人權聯盟指控安全部隊執法過當，警方已展開調查。

學生在示威現場舉著標語，包括「課本之下，是憤怒」以及「沒有經費的學校就沒有未來」。十八歲的馬賽學生奧希安表示，她只希望「拯救我們的教育」，並指她曾多次遇到教師缺席，卻只能由「沒有意義的代課老師」頂替，甚至完全沒人代課。不少教師也加入示威。

法國政府試圖回應學生訴求，並指控極左派政黨「不屈法國」介入，利用抗議為該黨黨魁梅蘭雄明年參加總統大選熱身。

法國高中生二日在南部城市蒙彼利埃抗議教育環境，與鎮暴警察對峙。歐新社
法國高中生二日在南部城市蒙彼利埃抗議教育環境，與鎮暴警察對峙。歐新社

衝突 里昂 法國 學生 教師

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