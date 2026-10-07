快訊

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

蘇巧慧捲3大案爭議…醫再批她政治霸凌：繼承蘇貞昌1性格

聽新聞
0:00 / 0:00

伊朗戰爭啟示 紐時：地緣牽動國力 台灣仍在關鍵位置

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
紐時分析指出，烏克蘭位居歐亞大陸要衝，兼具黑海港口與肥沃土地，是戰爭重新凸顯地理位置如何左右大國競逐的例子之一。圖為從土耳其特拉布宗市鳥瞰黑海沿岸，當地近來已因俄烏戰外溢而有商船遭攻擊事件。法新社
紐時分析指出，烏克蘭位居歐亞大陸要衝，兼具黑海港口與肥沃土地，是戰爭重新凸顯地理位置如何左右大國競逐的例子之一。圖為從土耳其特拉布宗市鳥瞰黑海沿岸，當地近來已因俄烏戰外溢而有商船遭攻擊事件。法新社

全球化曾讓人相信，科技與物流已大幅削弱地理限制，但伊朗戰爭與荷莫茲海峽受阻，正迫使世界重新面對一個老問題：一個國家位在什麼地方，仍可能決定它能掌握多少權力。紐約時報指出，台灣烏克蘭正是這種「關鍵地理位置」的代表。

美以七個月前攻擊伊朗後，荷莫茲海峽交通受阻，推高能源價格，並波及利率、工業生產、農業與各國民生。伊朗軍事與經濟實力遠不及美國，卻因掌握全球最重要能源咽喉之一，得以對全球經濟施加遠超自身國力的影響。類似情況也出現在紅海。獲伊朗支持的青年運動控制曼德海峽，使另一條重要航運通道受到威脅。

紐時指出，這顯示全球化並無消滅地理的重要性，反讓少數航道、原料與交通節點變更重要。美長期利用全球金融體系制裁對手，中國大陸則掌握稀土供應；對軍事與經濟實力較弱的國家而言，地理位置也可能成施壓工具。

這套邏輯也延伸到台灣與烏克蘭。約翰霍普金斯大學教授布蘭茲指出，烏克蘭位於歐亞交界，擁有黑海港口與肥沃土地，長期成為大國競逐焦點；台灣則位在日本至印尼之間，是中國大陸沿岸島鏈的重要支點。

氣候變遷也重新改寫地理權力。歐洲萊茵河與多瑙河因乾旱影響貨運，巴拿馬運河低水位迫使限航；另一方面，北極海冰融化，又讓中國大陸航商開闢新的固定商業航線。

紐時認為，二次大戰後以自由航行、國際規則與合作為基礎的秩序正在鬆動，強制與對抗愈來愈常成為政策工具。科技雖然縮短距離，卻沒有消除航道、島鏈與資源位置的重要性。隨著戰爭、氣候變遷及新航線持續改變全球版圖，台灣這類位於關鍵節點的地區，地理位置的重要性可能進一步升高。

紐時 權力 伊朗 荷莫茲海峽 台灣 烏克蘭

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大國博弈下 小國如何自處？

今晨國際頭條一次看／法央行警告債務危機 川普改變介入南美政局方式

伊朗總統批談判「毫無意義」 稱美目標想推翻政權

國際能源市場再掀動盪 荷莫茲海峽又有油輪遭攻擊 烏續打俄煉油廠

相關新聞

學運、公債、預算僵局多重危機 指向法國財政困境

法國近期陷入多重危機，公務員罷工、高中生封鎖校園、漁民因柴油價格失控憤而癱瘓港口，加上政府預算陷入僵局、公債殖利率攀升，紐約時報指出，這些問題共同根源來自法國財政困境。華爾街日報說，目前在明年總統大選民調領先的極右翼和極左翼候選人，似乎都不重視財政紀律，恐讓問題雪上加霜。

法國師生抗議潮蔓延全國 演變學警衝突！近半高中遭封鎖、停課

法國各地高中生抗議持續升溫，近九萬名學生、教師、校職員及家長六日走上街頭，上千所中學遭封鎖，學生不滿上課時間太長、教師短缺以及校舍老舊等問題。法國內政部表示，馬賽、南特、里昂等城市都出現遊行，巴黎稍晚預計有四萬人加入，預估全國總計將有超過十二萬人參與示威。

伊朗戰爭啟示 紐時：地緣牽動國力 台灣仍在關鍵位置

全球化曾讓人相信，科技與物流已大幅削弱地理限制，但伊朗戰爭與荷莫茲海峽受阻，正迫使世界重新面對一個老問題：一個國家位在什麼地方，仍可能決定它能掌握多少權力。紐約時報指出，台灣與烏克蘭正是這種「關鍵地理位置」的代表。

川普稱可讓伊朗毀美這大2城 加州州長痛批：精神失常

美國總統川普五日出席造勢活動語出驚人表示，為了維護美國與世界安全，即使付出一些代價也值得，「可以讓伊朗摧毀洛杉磯或聖地牙哥，這只是非常小的代價」。

「冰立方」抓微中子！美物理學家宇宙探源 獲諾貝爾物理獎

瑞典皇家科學院六日宣布，二○二六年諾貝爾物理學獎頒給比利時裔美籍物理學家哈爾森，以表彰其「對冰立方微中子天文台的關鍵貢獻，以及發現天文物理起源的高能微中子」。

監視賴兒案 美司法部憂心

美國司法部五日發表新聞稿證實，美籍華裔女子張婉瑩涉嫌未依法登記、在美國境內充當外國政府代理人，遭聯邦調查局（ＦＢＩ）逮捕並面臨聯邦刑事指控；司法部官員指相關指控「令人深感憂心」；ＦＢＩ則強調將持續捍衛民主盟友主權，打擊外國政府在美國境內從事跨國鎮壓。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。