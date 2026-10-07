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川普稱可讓伊朗毀美這大2城 加州州長痛批：精神失常

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國總統川普五日在內布拉斯加州出席競選活動時爆出驚人失言，指出可讓伊朗摧毀洛杉磯、聖地牙哥2座城市，引爆地方政壇怒火。美聯社
美國總統川普五日在內布拉斯加州出席競選活動時爆出驚人失言，指出可讓伊朗摧毀洛杉磯、聖地牙哥2座城市，引爆地方政壇怒火。美聯社

美國總統川普五日出席造勢活動語出驚人表示，為了維護美國與世界安全，即使付出一些代價也值得，「可以讓伊朗摧毀洛杉磯聖地牙哥，這只是非常小的代價」。

洛杉磯和聖地牙哥位於民主黨主政的加州，而川普政府一直使出各種手段對付自由派的加州。

川普五日在共和黨占絕對優勢的內布拉斯加州格蘭德艾蘭造勢，呼籲支持者在十一月選舉踴躍投票。他表示，希望共和黨取得巨大勝利，藉此證明政府先前的作為獲得選民肯定。談到伊朗戰爭時，川普淡化戰事帶來的經濟衝擊，稱部分物價暫時受戰爭影響偏高，但為了維護世界及美國安全，「這只是很小的代價」。

隨後川普話鋒一轉，似乎暗示若任由伊朗發展核武計畫，伊朗可能取得摧毀美國城市的能力。他說，「他們可以摧毀一座城市。就讓他們摧毀洛杉磯，讓他們摧毀聖地牙哥」，現場群眾隨即爆出掌聲。他又說，「這只是非常小的代價」。

川普並未進一步解釋這番話究竟是認真發言或只是玩笑，也不清楚相關說法是否基於任何情報。衛報報導，美國國防官員先前曾表示，伊朗目前沒有能力發射飛彈攻擊美國本土，而川普今年二月在國情咨文中聲稱，伊朗正在研製飛彈，這些飛彈「很快」就能打到美國本土。

川普說法引爆加州政壇怒火。加州州長紐森在社群平台Ｘ發文表示，「在派遣國民兵和陸戰隊占領加州後，川普現在竟然說，我們的外國敵人可以『摧毀』洛杉磯和聖地牙哥」，他痛批川普「精神失常且危險」。

聖地牙哥市長葛洛利亞說，「我們不是可犧牲的對象，絕不是什麼『很小的代價』」，要求川普「別把我們的城市扯進你魯莽的戰爭言論」。

洛杉磯市長巴斯表示，川普說法可能危及該市安全，「總統的職責是保護國家，不是鼓勵攻擊美國人」。

川普這番話，可能影響共和黨加州州長候選人希爾頓的選情。民主黨加州州長候選人貝塞拉說，「有一千三百萬加州人以洛杉磯郡和聖地牙哥郡為家，他們的生命不是什麼『很小的代價』，更不是川普拿來開玩笑的題材」。

加州將在十一月三日美國期中選舉當天選出新州長，民調顯示，貝塞拉以十至廿個百分點差距穩定領先希爾頓。

川普 伊朗 聖地牙哥 民主黨 洛杉磯

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