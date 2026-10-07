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監視賴兒案 美司法部憂心
美國司法部五日發表新聞稿證實，美籍華裔女子張婉瑩涉嫌未依法登記、在美國境內充當外國政府代理人，遭聯邦調查局（ＦＢＩ）逮捕並面臨聯邦刑事指控；司法部官員指相關指控「令人深感憂心」；ＦＢＩ則強調將持續捍衛民主盟友主權，打擊外國政府在美國境內從事跨國鎮壓。
張婉瑩五日首度在洛杉磯聯邦法院出庭，全程幾乎不發一語，僅發言確認姓名和表示了解被控罪名；預計七日羈押聽證會。
媒體提問此事，大陸外交部昨晚回應稱，「我不了解你提到的情況」。
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