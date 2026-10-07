監視賴兒案 美司法部憂心

全球化曾讓人相信，科技與物流已大幅削弱地理限制，但伊朗戰爭與荷莫茲海峽受阻，正迫使世界重新面對一個老問題：一個國家位在什麼地方，仍可能決定它能掌握多少權力。紐約時報指出，台灣與烏克蘭正是這種「關鍵地理位置」的代表。

2026-10-07 00:24