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「冰立方」抓微中子！美物理學家宇宙探源 獲諾貝爾物理獎

聯合報／ 編譯江昱蓁／綜合報導
冰立方研究站。圖／翻攝自維基
冰立方研究站。圖／翻攝自維基

瑞典皇家科學院六日宣布，二○二六年諾貝爾物理學獎頒給比利時裔美籍物理學家哈爾森，以表彰其「對冰立方微中子天文台的關鍵貢獻，以及發現天文物理起源的高能微中子」。

諾貝爾物理學獎委員會主席皮爾斯聲明說，哈爾森率領一支由研究人員與工程師組成的國際團隊，打造「冰立方微中子天文台」這套出色儀器。他的堅持不懈與科學遠見，為新型態天文學鋪平道路。

人在義大利的哈爾森接到評審委員會電話連線時說，「這是天大的驚喜，我完全沒料到」。雖然先前就有人預測他會得獎，但真的得知還是覺得「很奇怪」。

哈爾森說，「我正在寫一份計畫案，希望得到諾貝爾獎有助案子通過」，現場響起一片笑聲。

據冰立方微中子天文台官網資訊，設施位於南極洲南極點，由美國麥迪遜威斯康辛大學主持。

哈爾森於一九八八年首次提出在南極捕捉微中子構想。當微中子與原子核碰撞時會產生一道閃光，可藉由冰川冰層中的感測器追蹤。

南極冰層具有不受各種干擾影響、地質穩定、沒有地震等優勢，哈爾森及其構想很快獲得其他研究人員支持，數年後開始試驗冰層感測器。

由於能量極高的宇宙微中子非常罕見，需要極為龐大冰層體積才可觀測到數量足夠的碰撞事件。冰立方微中子天文台於二○一一年完工，研究人員很快就發現第一批高能微中子，數年後發表研究成果，表示這些微中子來自太陽系以外的遙遠區域，開啟尋找宇宙微中子起源工作。

該天文台持續蒐集微中子交互作用事件，讓研究人員進一步了解高能微中子如何生成，甚至可能披露前所未知的宇宙現象。

哈爾森將獨得一千兩百萬瑞典克朗的物理學獎獎金。諾貝爾基金會九月中才宣布，今年諾貝爾獎每個獎項的獎金將比往年增加一百萬瑞典克朗。諾貝爾基金會執行長華內說，今年恰逢諾貝爾獎一百廿五周年，為維護諾貝爾獎的長久意義，因此將獎金提高。

哈爾森在二○一四年曾獲得美國科學、歷史雜誌《史密森尼》頒發「創意獎」，稱他是「微中子人」，盛讚他「令人驚嘆的實驗預告天文學新時代的開端」。該雜誌甚至出版一部描繪其生平的漫畫，題為「一位物理學家對宇宙的追尋如何在南極洲起飛」。

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