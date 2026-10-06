歐盟長期預算談判分歧 范德賴恩示警削減將造成衝擊

歐盟成員國目前正就下一份7年的歐盟長期預算進行談判，部分國家主張應縮減預算規模。歐盟執委會主席范德賴恩今天強調，削減預算將對歐盟造成嚴重衝擊並影響優先工作執行。

規模突破2兆歐元（約新台幣74兆元），橫跨2028年至2034年，長達7年的歐盟長期預算案，正由歐盟與各成員國政府展開談判，然而部分成員國強力主張應縮減預算規模，令談判工作遇到瓶頸。

歐洲議會5日到8日在法國史特拉斯堡（Strasbourg）舉行大會，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von derLeyen）今天在會中發表演說時呼籲不該削減預算開支。

范德賴恩指出，歐盟的下一個長期預算期間將會面對多重挑戰，因此必須加大在國防與安全、競爭力、人工智慧、能源基礎設施、關鍵原物料、研究與創新、專業技能培訓、歐盟擴張及國際夥伴關係等領域的投資規模。

她強調，歐盟提出的多年期財務架構（MFF）不但維持了目前對農業政策的支援，同時也大幅強化對預算中目前資金不足的優先事項挹注，其中部分領域將由歐洲競爭力基金（ECF）支持。

范德賴恩指出，這份預算案也回應了歐盟所面對的全新現實，並增加了應對各類危機的資金，例如自然災害應變基金及應對非法移民的額外預算。

她補充，今年夏天所發生的各種事件，顯示這類機制與資金的關鍵角色。

范德賴恩說，歐盟深知要權衡各項情況絕非易事，也深知各成員國當前面臨的財政難題。然而若是大規模削減預算將帶來嚴重衝擊，重創眾人共同議定且至關重要的優先工作。

有鑑於這種情形，歐盟也提出了一整套極具規模的全新自有財源方案，她強調，在多年期財務架構中所擘劃的優先事項是正確的方向。如果希望捍衛這些優先事項並維繫對歐洲的宏大願景，就必須在開闢財源全力以赴。