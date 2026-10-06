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德國政壇震動！首位極右翼州議長誕生 選擇黨勞施跨門檻

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德國首次選出一位選擇黨（AfD）州議會議長。35歲的勞施（Tobias Rausch）當選薩克森-安哈爾特州議長。法新社
德國首次選出一位選擇黨（AfD）州議會議長。35歲的勞施（Tobias Rausch）當選薩克森-安哈爾特州議長。法新社

德國首次選出一位選擇黨（AfD）州議會議長。35歲的勞施（Tobias Rausch）當選薩克森-安哈爾特州議長。周二（10月6日），勞施在馬格德堡的州議會獲得了48票支持，達到了必要的多數。

勞施目前擔任薩安州議會選擇黨團幕僚長以及選擇黨在該州的秘書長。除了本黨的議席以外，還有9名選擇黨以外的議員給勞施投了贊成票。而事先已官宣支持勞施的薩安州議會BSW黨團有五個議席。這意味著，還有四個贊成票來自選擇黨和BSW之外。

據德國電視一台報導，由於是不公開計票，不清楚勞施還獲得了哪個陣營的支持。基民盟黨團主席團此前建議其15名議員投棄權票。社民黨、綠黨和左翼黨各自擁有8個議席，此前表示反對投票給勞施。

在當選後的致辭中，勞施希望掃除對他任職的顧慮。「我不會成為某個黨團的議長，而是整個薩安州議會的議長。」

廣泛的職權範圍

德國電視一台報導說，州議長的職權範圍相當廣泛：主持會議、要求與會者遵守秩序、邀請國賓，並擁有州議會所在建築的管理權。此外，州議長還有對州議會行政部門的人事權。

勞施被視為選擇黨首席競選者西格蒙德（Ulrich Siegmund）多年的同路人。今年初，勞施是受到裙帶關系指控的選擇黨政客之一。勞施的多個兄弟姊妹曾在一段時間內受聘於一名聯邦議員。勞施則表示，他未參與這些雇傭事宜。

德國電視一台報導說，在州議會首次會議上，薩安州州長的選舉未列入議程。選擇黨的獲勝者西格蒙德此前宣布，將於12月參選。他表示，能獲得必要的多數，盡管尚無其它政黨願與該黨聯合執政。在新選舉完成以前，現任基民盟州長舒爾茨（Sven Schulze）繼續留任。

今年9月6日，選擇黨在薩安州議會選舉中以43.8%的得票率獲勝，但未獲得絕對多數。德國憲法保護部門將薩安州選擇黨定性為已確認的右翼極端主義。

（德國電視一台、德新社）

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