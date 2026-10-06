英國空軍基地疑成恐攻目標 警方再逮1名英籍男子

英國警方今天指出，已在倫敦逮捕一名涉嫌準備發動恐怖行動的22歲英籍男子。這是警方調查費爾福皇家空軍基地附近一起疑似恐攻陰謀的一部分，該基地被美軍用於對伊朗發動空襲。

路透社報導，英國反恐警務網（Counter TerrorismPolicing）表示，這名男子在倫敦西敏區（Westminster）被捕，警方也搜索了同地區一處房產。該男子目前仍被拘留。

這項調查備受國際關注，而這起逮捕行動是最新進展。美國總統川普（Donald Trump）昨天表示，與伊朗相關的威脅促使美方將B-1轟炸機撤離英國費爾福皇家空軍基地（RAF Fairford）；伊朗則否認涉入任何被指控參與的陰謀。

英國反恐警務網全國資深協調官伊凡斯（VickiEvans）今天說：「這項調查仍在進行中，我們的專家團隊持續針對費爾福皇家空軍基地附近發生的事件追查多條線索。」

先前已有6名20多歲男子因與本案相關而遭逮捕，其中包括一名本月1日被捕的英國與伊朗雙重國籍人士；6人目前均獲警方保釋。