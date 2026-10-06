路透：衛星圖像顯示 中寮新設訓練中心出現攻擊機與軍用車輛

衛星圖像顯示，輕型攻擊機和軍用車輛已出現在中國與寮國稍早前宣布啟用的賓昆（Ban Keun）機場聯合保障和訓練中心。

路透社今天報導，商業衛星供應商Vantor在9月30日拍攝的圖像顯示，一條仍在施工的跑道停有8架飛機以及逾24輛保障車輛，跑道周邊也有大規模施工。

安全分析人士認為，圖中的飛機是K8輕型攻擊機。K8由中國與巴基斯坦聯合研製，廣泛用於飛行訓練，同時也具備輕型攻擊能力。

中國國防部9月29日宣布，中寮兩軍賓昆機場聯合保障和訓練中心、中寮友誼航空學院正式掛牌運行，用於協幫助寮國加強培訓空軍飛行員，由雙方共同維持正常運轉。

這一設施的快速建設受到區域內各國駐外武官和安全學者的密切關注。部分人士認為，這項建設可能代表中國在東南亞設立首個功能完備的海外軍事基地。

中國過去20多年雖大力推進軍事現代化，不過外界普遍認為，除了位於南海的設施、柬埔寨雲壤港（Ream）的使用安排以及東非國家吉布地（Djibouti）的後勤基地，中國仍缺乏強大的海外軍事設施網絡。

報導引述澳洲戰略政策研究所高級分析師范登布林克（Rachel Vandenbrink）說，選擇賓昆建設一處共軍可使用的設施，「更可能是抓住現有機會，而非滿足明確的軍事行動需求」。

她指出，寮國與中國接壤，並有鐵路等基礎設施相連，可作為中國在東南亞大陸地區一個便於抵達的立足點，因此具有一定地緣戰略價值。