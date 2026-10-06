快訊

創新低！116申請入學僅23校系參採英聽 英文組、外文系也跳車

陽信銀爆內鬼勾結婚紗業詐貸2億 「攝影界元老」移送北檢

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：衛星圖像顯示 中寮新設訓練中心出現攻擊機與軍用車輛

中央社／ 台北6日電
衛星圖像顯示中寮新設訓練中心出現攻擊機與軍用車輛。路透
衛星圖像顯示中寮新設訓練中心出現攻擊機與軍用車輛。路透

衛星圖像顯示，輕型攻擊機和軍用車輛已出現在中國與寮國稍早前宣布啟用的賓昆（Ban Keun）機場聯合保障和訓練中心。

路透社今天報導，商業衛星供應商Vantor在9月30日拍攝的圖像顯示，一條仍在施工的跑道停有8架飛機以及逾24輛保障車輛，跑道周邊也有大規模施工。

安全分析人士認為，圖中的飛機是K8輕型攻擊機。K8由中國與巴基斯坦聯合研製，廣泛用於飛行訓練，同時也具備輕型攻擊能力。

中國國防部9月29日宣布，中寮兩軍賓昆機場聯合保障和訓練中心、中寮友誼航空學院正式掛牌運行，用於協幫助寮國加強培訓空軍飛行員，由雙方共同維持正常運轉。

這一設施的快速建設受到區域內各國駐外武官和安全學者的密切關注。部分人士認為，這項建設可能代表中國在東南亞設立首個功能完備的海外軍事基地。

中國過去20多年雖大力推進軍事現代化，不過外界普遍認為，除了位於南海的設施、柬埔寨雲壤港（Ream）的使用安排以及東非國家吉布地（Djibouti）的後勤基地，中國仍缺乏強大的海外軍事設施網絡。

報導引述澳洲戰略政策研究所高級分析師范登布林克（Rachel Vandenbrink）說，選擇賓昆建設一處共軍可使用的設施，「更可能是抓住現有機會，而非滿足明確的軍事行動需求」。

她指出，寮國與中國接壤，並有鐵路等基礎設施相連，可作為中國在東南亞大陸地區一個便於抵達的立足點，因此具有一定地緣戰略價值。

衛星 路透 巴基斯坦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

大陸空軍機場「跑道清掃員」 以無人機驅鳥連小蟲也不放過

杜拜航空驚魂！行凶副機師爆曾因「極端主義」遭調職 原定將衝撞這機場

賴總統長子遭跟監細節曝光 女1招避追查 陸官員收照片連回3個讚

菲律賓稱軍機遭騷擾 共軍：非法侵入黃岩島領空已警告驅離

相關新聞

中方率先開口！CNN曝美中研議核設施互訪 擬未來數月持續推進

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名消息人士報導，美國已與中國討論展開核設施互訪，並計畫在未來數月的會談中繼續推動相...

微中子成外星人理想通訊神器？諾貝爾物理學獎得主妙回這句

諾貝爾物理學獎今天頒給比利時出生的美國籍物理學家哈爾森，以表彰他利用南極冰層捕捉來自遙遠宇宙粒子的研究。他受訪時表示，有...

德國政壇震動！首位極右翼州議長誕生 選擇黨勞施跨門檻

德國首次選出一位選擇黨（AfD）州議會議長。35歲的勞施（Tobias Rausch）當選薩克森-安哈爾特州議長。周二（10月6日），勞施在馬格德堡的州議會獲得了48票支持，達到了必要的多數。

路透：衛星圖像顯示 中寮新設訓練中心出現攻擊機與軍用車輛

衛星圖像顯示，輕型攻擊機和軍用車輛已出現在中國與寮國稍早前宣布啟用的賓昆（Ban Keun）機場聯合保障和訓練中心

收2千份機密！德前情報局長涉叛國遭逮 疑洩密國安情報給外國人員

德國聯邦情報局（BND）前局長韓寧（August Hanning）今天因涉嫌企圖叛國、刺探國家機密及從事情報代理活動遭逮...

年花238萬讀名校！華女涉監視賴總統之子 高學歷背景、奢華生活曝光

涉嫌受中國官員指示、在美監視賴清德總統之子的中國籍加州女房仲在洛杉磯國際機場準備搭機前往上海時遭逮捕。美媒披露，她曾就讀...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。