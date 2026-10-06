日要求中科研船離開經濟海域 今年未經批准調查已14起

日本海上保安廳今天表示，中國一艘科研船在被一再告知未經授權不得在日本專屬經濟區（EEZ）進行研究作業後，已離開日本專屬經濟區。

海上保安廳發言人淺野正志（Masashi Asano，音譯）告訴法新社，中國科研船「科學號」9月27日首次在日本最南端的沖繩縣石垣島以北約70公里的海域被發現「間歇性地從船側及船艉向海中伸出線狀物體」。

淺野表示，在海上保安廳發送「無線電訊息要求停止調查，並表明絕不容許未經同意在我們的海域進行科學研究」後，該船最終於2日離開。

他指出，中國船隻在日本專屬經濟區進行未經批准調查的次數，已比去年增加1倍以上。

「聯合國海洋法公約」（United Nations Conventionon the Law of the Sea）規定，在距離一國陸地最多200海里（370公里）的專屬經濟區內進行科學研究，須獲得擁有探索和利用天然資源專屬權利的該國同意。

淺野表示，自日本與菲律賓宣布將啟動專屬經濟區（EEZ）及大陸棚海洋邊界談判後，中國在日本專屬經濟區進行未經批准調查的頻率「大幅增加」。

他表示，今年以來已有14起，去年為6起，前3年每年僅有1或2起。

日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）於5月28日發表聯合聲明，宣布兩國將展開專屬經濟區及大陸棚海洋邊界劃定的正式談判，以「劃定兩國之間專屬經濟區和大陸棚的海上邊界…以強化區域的法律確定性」。