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微中子成外星人理想通訊神器？諾貝爾物理學獎得主妙回這句

中央社／ 斯德哥爾摩6日綜合外電報導
諾貝爾物理學獎今天頒給比利時出生的美國籍物理學家哈爾森。美聯社
諾貝爾物理學獎今天頒給比利時出生的美國籍物理學家哈爾森。美聯社

諾貝爾物理學獎今天頒給比利時出生的美國籍物理學家哈爾森，以表彰他利用南極冰層捕捉來自遙遠宇宙粒子的研究。他受訪時表示，有人推測微中子可能是與外星人溝通的理想方式，但他不會往這方面深入。

法新社報導，哈爾森（Francis Halzen）現年82歲，出生於比利時蒂嫩（Tienen），任教於美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin-Madison），具美國公民身分。

哈爾森因為「對冰立方微中子天文台（IceCubeNeutrino Observatory）的關鍵貢獻，以及發現具有天文物理起源的高能微中子（neutrino）」而獲得諾貝爾物理學獎表彰。

諾貝爾物理學獎公布後不久，他透過電話向記者會表示：「這是很大的驚喜，我顯然沒有預料到。但得知獲得這項殊榮，感到非常開心。」

哈爾森指出：「對我來說，除了獲得諾貝爾獎，最大的喜悅莫過於，我希望這項殊榮也能彰顯在這項計畫之初勇敢加入我的那些人。」

他被問及微中子是否可能包含遙遠文明傳來的訊息時承認：「有人推測…這會是與外星人溝通的理想方式。但我不會往這方面深入。我認為我們目前已經有許多實際問題需要處理。」

比利時總理德威弗（Bart De Wever）對哈爾森致上「衷心祝賀」，並指出他是第11位獲得諾貝爾獎的比利時人，也是第2位獲得諾貝爾物理學獎的比利時人。

諾貝爾 外星人 溝通

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