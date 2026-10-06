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馬來西亞遣返緬甸公民 今年1月以來已送回約萬人

中央社／ 吉隆坡6日綜合外電報導

馬來西亞首相安華今天表示，自今年1月以來，已有大約一萬名緬甸公民從大馬被遣返回緬甸。他說，緬甸當局已保證這些人回國後不會受到傷害，將持續就此議題與緬甸總統討論。

路透社報導，自2021年政變引發全國內戰以來，緬甸局勢持續動盪，迫使數十萬人越境進入鄰近國家。

根據聯合國（UN）資料，馬來西亞已接收約19萬3000名來自緬甸的難民。但對於他們的存在，大馬日益感到不滿，表示收容難民已成為財政負擔，並帶來安全風險。

馬來西亞並非聯合國難民公約的締約國，將尋求庇護者視為非法移民。

安華（Anwar Ibrahim）今天在國會表示，被遣返人士中，有一部分是透過緬甸政府安排包機送返，另有約1400人於上周依雙邊協議經由海路返回。

安華承認，人權團體和一些議員擔心被遣返者可能面臨安全風險，但他表示，緬甸當局已保證這些人回國後不會受到傷害。

安華說：「我們對（緬甸）設下的條件是，他們必須帶回自己的公民。其次，必須公正對待他們的人民，確保沒有虐待、脅迫或侵犯人權的情況。」

安華表示，他將持續就此議題與緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）討論。敏昂萊預計本月訪問吉隆坡。

緬甸 馬來西亞 難民

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