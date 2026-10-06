埃及、衣索比亞水壩爭端升高 尼羅河水權牽動區域角力

埃及與衣索比亞因尼羅河水源衝突逾10年，兩國近日互逐外交人員再度升溫。媒體及專家分析，雙方爭議已不僅止於水資源分配，更逐漸與紅海出海口、衣國內戰以及軍事安全問題結合，演變成更廣泛的區域政治對抗風險。

9月底，埃及與衣索比亞兩國水利能源部長，就去年9月啟用的衣索比亞文藝復興大壩（Grand EthiopianRenaissance Dam，GERD）及今年3月計劃另興建3座新水壩一事，互相公開抨擊對方。

10月1日，衣索比亞政府指控鄰國厄利垂亞（Eritrea）、蘇丹和埃及暗中支持反對派聯盟，驅逐厄利垂亞及埃及外交官，並隨即與厄利垂亞斷交。埃及則於10月2日援引互惠原則，要求衣索比亞駐開羅大使館一名官員在48小時內離境。這是兩國多年水壩爭端以來少見的外交升級。

衣索比亞水利能源部長伊特法（Habtamu Itefa）5日進一步表示，衣索比亞有權開發自己的水資源，不需事先取得埃及同意。他並稱，只要相關工程不對下游國家造成重大傷害，衣索比亞就有權興建水壩；衣國也不會接受埃及要求共同管理文藝復興大壩的主張。

雖說兩國因尼羅河水資源長期紛爭不休，但現在更值得注意的是，尼羅河爭端已開始與另一個敏感的「紅海出海口」議題結合在一起。對埃及而言，紅海是埃及重要外匯來源「蘇伊士運河」與埃及海洋安全的重要延伸。

埃及5月初與厄利垂亞簽署一份「開創性」的紅海海上運輸合作協議；埃及外交部長阿布德拉提（BadrAbdelatty）強調，紅海航道安全與治理應由紅海沿岸國家共同維護。

中東媒體「新阿拉伯報」（New Arab）4日分析指出，埃及現在似乎將紅海出海口問題作為與衣國爭取尼羅河水源的籌碼。埃及總統塞西（Abdel-Fattah El-Sisi）表示，如果衣索比亞願意在處理大壩問題時向埃及展現靈活性，埃及願意協助衣索比亞在紅海取得商業用海上通道。

緊臨紅海的厄利垂亞1993年從衣索比亞獨立後，衣國就成為一個沒有出海口的內陸國。衣國總理阿比（Abiy Ahmed）5日向媒體強調，衣索比亞接下來必須取得紅海出海管道，才能發展國家經濟與軍事戰略。

報導指出，這可清楚解釋為何近期埃及與衣索比亞的爭端，已出現明顯陣營化趨勢。埃及4日召集厄利垂亞、索馬利亞與蘇丹領袖舉行四方峰會，4國聯合聲明強調，跨境河流必須遵守不造成傷害原則，並要求涉及尼羅河的重大措施必須事先通知、協商及取得共識；聲明還再度強調紅海治理屬沿岸國家權責。

報導提到，4國雖未正式宣布成立針對衣索比亞的軍事同盟，但政治訊號已十分清楚：埃及正試圖把尼羅河與紅海問題放入更大的「非洲之角」安全架構。

衣索比亞目前可能感受到愈來愈強的戰略包圍。北邊是與其關係破裂的厄利垂亞；西方則是與埃及關係密切的蘇丹。而衣索比亞境內泰格瑞地區（Tigrey）的武裝分子又開始與政府軍爆發衝突，這讓阿比政府腹背受敵。

非洲之角國際戰略研究所（HORN）所長坎能傑（Hassan Khannenje）接受媒體採訪時說，衣索比亞與厄利垂亞一旦衝突再起，很可能又把埃及捲入。此外，為取得紅海出海口而產生的緊張情勢，也將使整個區域風險進一步升高，到時很可能重燃另一場難民危機。

非洲聯盟委員會主席尤索夫（Mahmoud AliYoussouf）已呼籲衣索比亞、埃及與厄利垂亞保持克制，避免言論及行動進一步破壞區域穩定。

當尼羅河水源爭端與紅海地緣政治深度交織後，埃及與衣索比亞之間的爭端將不再只是「上游與下游」的水資源之爭，而是可能會重塑非洲之角政治版圖的一場長期角力。