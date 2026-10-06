COP31會前會議吐瓦魯召開 應對海平面上升成焦點

來自30個國家的代表今天在吐瓦魯目睹當地將疏濬環礁潟湖而來的白沙填海，共同見證這個太平洋小國為避免主要島嶼遭不斷上升的海水淹沒，所進行的造陸工程。

路透社報導，台灣友邦吐瓦魯由多個珊瑚島群組成，人口約1萬，陸地平均海拔僅約2公尺，是全球最易受氣候變遷威脅的國家之一。

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）下月在土耳其召開前，各國領袖提前齊聚吐瓦魯，參與COP會前籌備會議。吐瓦魯外交部長帕納巴（Paulson Panapa）告訴他們：「你們正站在（氣候危機的）最前線。」

帕納巴指出：「承諾無法阻止海平面上升…此刻需要的是確實果斷地採取行動。」

今天進行的填海工程涵蓋6公頃，是一項耗費約5000萬美元捐助資金的工程一環，相關工程還包括興建防波堤與防護屏障，以保護陸地不受侵蝕。

美國國家航空暨太空總署（NASA）研究人員表示，截至2023年的30年間，吐瓦魯周邊海平面上升約15公分，速度是全球平均值的兩倍。

吐瓦魯氣候變遷部門主管奧維亞（Jamie Ovia）告訴與會領袖：「即使海平面只是微幅上升，也會顯著擴大洪災的規模及危害。」

他補充，這類洪災將對經濟造成重創。

COP會前會議通常是氣候事務談判代表的技術性會議，但今年主導會談的澳洲攜手太平洋夥伴，透過在吐瓦魯開會凸顯海平面上升問題。

澳洲也希望藉此強化與太平洋地區國家的關係，並抗衡中國在當地日益增長的影響力。