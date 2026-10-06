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泰國法政大學鎮壓事件50周年 學生盼正視歷史傷痛

中央社／ 曼谷6日專電
在曼谷法政大學舉行的年度紀念儀式上，一名女子在紀念碑前獻花，以紀念1976年10月6日發生的法政大學鎮壓事件50周年。法新社
在曼谷法政大學舉行的年度紀念儀式上，一名女子在紀念碑前獻花，以紀念1976年10月6日發生的法政大學鎮壓事件50周年。法新社

今年是1976年泰國政大學鎮壓事件50周年，法政大學今天舉行紀念活動，包括政府代表、死者家屬及學生等人參與，另外，泰國公視也舉行特展，透過當時照片及不同世代的觀點檢視這段歷史，探討該事件如何被理解與詮釋。

1976年10月6日，泰國軍警在曼谷法政大學（Thammasat University）鎮壓學生示威，造成多人死傷，成為泰國現代政治史的重要創傷。事件至今已過50年，沒人被究責，但每年的今天，都有民眾集結在法政大學校園悼念該鎮壓事件。

法政大學今天的紀念活動安排僧侶誦經祈福，並舉行獻花悼念儀式，以及重現暴力場景的表演。泰國標準報（The Standard）報導，泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）指派總理府部長帕拉敦（PharadonPrisannanantakul）代表出席並獻花，為泰黨（PheuThai Party）及人民黨（People's Party）等朝野政黨人士也出席紀念活動。

活動包括演講及音樂表演，校園內也擺出數個攤位，透過照片、報紙和遊戲呈現當年的鎮壓事件。法政大學校友薩瑪蓬（Samaporn Meegurdmool）告訴中央社，希望透過相關活動提高社會對「有罪不罰」的關注。

他說，即使民眾與政府的立場不同，仍應享有言論及表達自由，並指出，雖然如今未必再出現50年前的大規模鎮壓，但人權及民主運動人士仍可能面臨法律追訴，顯示當年鎮壓事件的遺緒至今仍存在。

1976年10月5日，抗議學生群聚在法政大學，被右翼分子指控和共產勢力結合，意圖破壞社會秩序。10月6日，軍警勢力進入校園，官方紀錄造成至少40多名抗議學生死亡、160多人受傷、3000多名學生被捕。

泰國公共電視台（Thai PBS）則在總部舉辦「50年：從傷痕走向未來」特展，重新檢視這段歷史如何被不同世代記憶、詮釋與理解。展覽以「6個場景、6種觀點」為主軸，透過藝術、電影、音樂、詩歌及互動桌遊等形式呈現法政大學鎮壓事件。

20歲的大學生帕查拉蓬（Phatcharaphon）參觀展覽後表示，從國中開始研究這起鎮壓事件，並質疑泰國的教科書為何沒有納入這方面的內容，「明明這件事如此重要，而且也是一段令人非常痛心的歷史，泰國教育應該要更開放，給予在抗爭中失去生命的人足夠的公道」。

另一名觀展的大學生春拉瑪（Chonlamat）則認為，不應該再發生讓人民流血的慘劇，但近幾年泰國仍有民眾受壓制的情況。作為年輕人，她想知道50年前究竟發生什麼事、事件有多嚴重，以及為何會發生。

政大 泰國 學生

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