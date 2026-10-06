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中方率先開口！CNN曝美中研議核設施互訪 擬未來數月持續推進

中央社／ 華盛頓6日綜合外電報導
美國已與中國討論展開核設施互訪，並計畫在未來數月的會談中繼續推動相關事宜。圖為2019年4月，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室將放射性廢料桶運往新墨西哥州的「廢料隔離試驗廠」。美聯社
美國已與中國討論展開核設施互訪，並計畫在未來數月的會談中繼續推動相關事宜。圖為2019年4月，美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室將放射性廢料桶運往新墨西哥州的「廢料隔離試驗廠」。美聯社

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述多名消息人士報導，美國已與中國討論展開核設施互訪，並計畫在未來數月的會談中繼續推動相關事宜。

路透社報導，CNN引述一名消息人士指出，中方今年與美國官員會談時率先提出互訪構想，並討論參訪美國能源部（U.S. Department of Energy）國家實驗室及中方相應設施的安排。

CNN報導，美中官員主要利用聯合國安全理事會（UN Security Council）5常會議期間，於場邊進行相關討論。

美國總統川普上月與中國國家主席習近平會面時，呼籲美國、中國與俄羅斯舉行三方軍備控制談判。

然而，CNN引述一名美國官員表示，兩國領袖當時並未討論互訪核設施的可能性。

北京當局指出，中國核武庫規模遠小於俄羅斯和美國，因此沒有必要參與這類談判。

外界普遍認為，川普與習近平今年還可能再次會面，時間可能是在11月於中國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會，或12月在美國舉行的20國集團（G20）會議期間。

根據CNN，預計兩國領袖再次會面時，雙方已就互訪核設施的可能性進行更多較低層級討論。

路透社無法立即核實這項報導。白宮與中國駐美大使館在非辦公時間未回應置評要求。

美中 CNN 核設施 川普

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