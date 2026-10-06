立陶宛國會挺修憲解除核武禁令 盼參與北約核威懾
立陶宛國會今天表決通過一項憲法修正案的一讀，擬刪除禁止在立陶宛部署大規模毀滅性武器的規定，為盟國核武進駐立陶宛開啟法律空間。
立陶宛國家廣播及電視台（LRT）報導，立陶宛憲法第137條目前規定，禁止在立陶宛領土部署大規模毀滅性武器及外國軍事基地。此次修正案將刪除這項規定。
立陶宛國會今天以106票贊成、18票反對、6票棄權通過該修正案一讀。根據規定，最終表決須在一讀至少3個月後才能舉行，並且修正案須獲141席國會至少94名議員支持才能通過。最終表決預定於明年1月12日舉行。
立陶宛國會議長歐勒卡斯（Juozas Olekas）表示，解除禁令將強化立陶宛的韌性與嚇阻能力，刪除相關限制也將消除立陶宛與其他歐盟及北大西洋公約組織（NATO）國家間的法律差異。
報導指出，反對黨保守派領袖卡斯楚那斯（Laurynas Kasciunas）呼籲議員支持修正案，表示鄰近國家並沒有類似限制。他認為，現行憲法規定使北約盟國無法將立陶宛完整納入北約核威懾規劃。
立陶宛國防部長考那斯（Robertas Kaunas）也強調威懾的重要性。他指出，立陶宛周邊有擁有戰略武器的國家，包括俄羅斯的加里寧格勒（Kaliningrad）及白俄羅斯，這項憲法修正案是對俄羅斯行動的回應。
另一方面，反對黨「尼穆納斯的黎明」（NemunasDawn）的14名議員投下反對票，另有2人棄權。
據報導，「尼穆納斯的黎明」議員格德維拉斯（Aidas Gedvilas）表示，他對國會認為自己有權進行如此根本性的憲法變更感到意外，並呼籲舉行公投。
此次修憲討論正值歐洲持續強化核威懾之際。法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）3月提出「前進核威懾」（forward nuclear deterrence）構想，深化與歐洲盟國的核威懾合作，並表示未來可能將法國戰略空軍部分力量暫時部署至盟國。
英國金融時報（Financial Times）6月報導，美國正考慮將具核武搭載能力的相關軍力部署，擴大至其他歐洲北約國家。
LRT報導，立陶宛軍事分析人士表示，俄羅斯媒體已開始關注立陶宛解除憲法核武禁令的計畫。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）9月初警告，如果立陶宛允許盟國在其領土部署核武，可能成為俄羅斯的目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。