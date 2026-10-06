收2千份機密！德前情報局長涉叛國遭逮 疑洩密國安情報給外國人員

德國聯邦情報局（BND）前局長韓寧（August Hanning）今天因涉嫌企圖叛國、刺探國家機密及從事情報代理活動遭逮捕。德媒披露，他卸任後疑非法取得約2000份內部文件供私人顧問業務使用，而部分機密情報疑涉及外國情報人員。

德國聯邦檢察總長辦公室今天下令逮捕韓寧，警方特種部隊上午前往他位於北萊茵－西發利亞邦（NorthRhine-Westphalia）住處執行逮捕。

德國明鏡周刊（Der Spiegel）與明鏡電視台報導，現年80歲的韓寧1998年至2005年擔任德國聯邦情報局長。

檢方同時在巴伐利亞邦（Bayern）逮捕韓寧昔日的辦公室主任Manfred D.。調查人員懷疑，兩人2010年便達成協議，由Manfred D.收取報酬，提供聯邦情報局內部資料，供韓寧從事私人安全顧問業務使用。

Manfred D.此後仍在聯邦情報局擔任要職，甚至曾任其他局長的辦公室主任，直至今年3月才離職。調查顯示，他截至2022年6月疑似向韓寧提供約2000份文件，包括大量機密資料，以及聯邦情報局高層為德國總理府情報情勢簡報準備的文件。

此案最敏感之處，在於情報是否流向外國。報導引述德國安全圈消息指出，韓寧至少一次疑似利用取得的資訊，替一名外國情報安全機構人員製作分析報告。目前尚不清楚對方代表哪個國家，但消息人士稱並非俄羅斯。這份分析是否實際交付對方，仍是檢方調查重點。

這起國安醜聞，最初是從一起豪門家族跨境綁架案意外牽扯而出。

德國牛排連鎖集團Block House家族繼承人布洛克（Christina Block）與前夫長期爭奪子女監護權。2023年跨年夜，當時與父親住在丹麥的一對子女遭一家以色列安全公司人員強行帶上車，隨後被送往德國，母親布洛克正在當地等待孩子。

檢方追查綁架案期間，韓寧被懷疑可能涉及更早一次綁架這對子女的計畫，但他否認相關指控。2025年9月，警方搜索一家韓寧擔任監事的安全公司及他的私人住宅，卻意外發現敏感的聯邦情報局內部資料，進而通報負責偵辦間諜與叛國案件的聯邦檢察總長辦公室。

韓寧2005年卸任聯邦情報局局長後，仍長期位居德國國安體系核心，之後出任聯邦內政部國務秘書至2009年底，並在時任內政部長蕭伯樂（WolfgangSchäuble）任內參與制定反恐政策。

報導指出，前聯邦情報局局長遭逮捕，在德國聯邦共和國刑事史上幾乎沒有先例。案件也引發聯邦情報局內部機密管理疑慮，包括離職高官如何能多年透過現職人員取得大量敏感文件，以及是否已造成情報安全損害。

目前各界仍無法聯繫上韓寧的辯護方回應相關指控。根據明鏡周刊，若以叛國為目的刺探國家機密罪名成立，韓寧可能面臨6個月至10年徒刑。