年花238萬讀名校！華女涉監視賴總統之子 高學歷背景、奢華生活曝光

涉嫌受中國官員指示、在美監視賴清德總統之子的中國籍加州女房仲在洛杉磯國際機場準備搭機前往上海時遭逮捕。美媒披露，她曾就讀南加州大學，似乎過著令人稱羨的奢華生活。

「紐約郵報」（New York Post）披露，34歲的加州房地產經紀人張婉瑩（Wanying Zhang），又名「希瑟」（Heather），在社群媒體上記錄前往巴黎的旅行，以及與朋友在西岸各地的聚會。

報導表示，張婉瑩似乎也畢業於南加州大學，該校每年費用可能超過7萬5000美元（折合新台幣約238萬元）。

根據報導，張婉瑩與丈夫艾德里克．丁（EdricDing）同為房地產經紀人，任職於橘郡同家公司。艾德里克．丁的社群媒體頁面顯示，他曾前往韓式燒肉店聚會，以及參加動漫和劍術展覽。兩人似乎育有一名年幼子女。

美國哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）4日電訪艾德里克．丁時，他表示：「我什麼都不知道」，並拒絕進一步評論。

不過，張婉瑩的旅行據稱不單只是度假而已。

張婉瑩4日在洛杉磯國際機場準備登機前往上海時遭逮捕。她被控與中華人民共和國的對口人員合作監視賴清德總統之子。

根據聯邦起訴書，聯邦當局表示，她曾多次前往中國，也曾前往西雅圖。

聯邦當局指控，張婉瑩於2025年9月前往西雅圖監視賴清德總統之子賴廷與。起訴書中詳細記載的簡訊往來紀錄，成為當局指控她的關鍵證據。

加州中區聯邦檢察官辦公室第一助理檢察官艾賽利（Bill Essayli）表示：「根據宣誓書，張某於2025年前往西雅圖，並在中國官員的指示下，監視一名台灣政府官員的近親，並將照片、影音和車牌資訊傳送給這些官員。」

艾賽利說：「她與一名同夥協調這次行程，並運用專業技巧來避免被發現。她從未向司法部門報告她是為外國政府效力，這屬於聯邦罪行。」

根據美國聯邦調查局（FBI），調查人員從張婉瑩的iCloud帳戶取得微信通訊紀錄，顯示她與2名疑似中國政府官員的人士聯繫，並討論相關任務。

根據起訴書，張婉瑩的通訊紀錄至少可以追溯到2022年 9月，其中包括與一名據稱是中國政府官員的微信對話，內容涉及孩童、投資及中美差異等話題。