快訊

求職者注意！104求職網「12萬筆履歷遭未授權讀取」 公司回應

乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

2026諾貝爾物理獎揭曉 比利時裔物理學家研究微中子獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

機場周遭大斷電！烏克蘭650架無人機大舉夜襲莫斯科 慘釀2死9傷

中央社／ 莫斯科6日綜合外電報導
烏克蘭以無人機對莫斯科進行夜間攻擊，造成州內2人死亡、9人受傷。圖／ 截自X@Megatron_ron
烏克蘭以無人機對莫斯科進行夜間攻擊，造成州內2人死亡、9人受傷。圖／ 截自X@Megatron_ron

俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）的州長伏洛比約夫（AndreiVorobyov）今天表示，烏克蘭無人機進行夜間攻擊，造成州內2人死亡、9人受傷。

路透社報導，俄國首都莫斯科的市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天稍早表示，夜間有超過650架烏克蘭無人機朝莫斯科方向飛去，大多數都被擊落。

伏洛比約夫隨後指出，莫斯科州的死者包括一名從房屋瓦礫堆下被拉出來的71歲男性，以及附近村莊的一名20歲男性。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）引述地方當局的說法報導，一處倉庫也起火燃燒。

莫斯科南方的杜莫迪多沃市（Domodedovo）市長表示，相關單位正在協助因無人機襲擊而斷電的村莊恢復電力。俄羅斯第3大機場杜莫迪多沃機場（Domodedovo Airport）就位於這座城市。

烏克蘭 莫斯科 無人機

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

地面機器人軍團奇襲反攻 烏稱收復176平方公里失土

俄羅斯空襲烏克蘭敖德薩州與哈爾科夫市 鎖定港口工廠電廠

俄實驗室人員染鼠疫亡 美懷疑是生物武器

歐洲進入「戰時準備」？俄羅斯灰色地帶戰略下，歐洲國家如何面對北約東翼安全風險

相關新聞

2026年諾貝爾物理獎 比利時裔美物理學家研究微中子獲獎

瑞典皇家科學院6日宣布，美國麥迪遜威斯康辛大學學者、比利時裔物理學家哈爾岑獲得2026年諾貝爾物理學獎，以表彰其對冰立方微中子天文台的決定性貢獻，以及發現源自天體的高能微中子。

機場周遭大斷電！烏克蘭650架無人機大舉夜襲莫斯科 慘釀2死9傷

俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）的州長伏洛比約夫（AndreiVorobyov）今天表示，烏克蘭以無人機進行...

黑死病病原體恐外洩？俄研究員打破試管急病亡 3醫院封鎖近200人隔離

俄羅斯西伯利亞爆發鼠疫疑雲，28歲抗鼠疫研究所女研究員希皮洛娃（Daria Shipilova）據報在實驗室不慎打破裝有鼠疫桿菌、也就是「黑死病」病原體的試管後染病，短短數天內因嚴重肺炎死亡。目前已有近200名接觸者遭隔離或接受醫療監測，另有3間醫院實施封鎖。不過，俄羅斯官方否認發生病原體外洩事故，僅稱希皮洛娃罹患「病因不明肺炎」，尚未證實她感染鼠疫。

陸軍機殲-16南海逼近菲巡邏機 菲律賓軍方：最近僅距100公尺

中國殲16（J-16）戰機近日在南海上空逼近菲律賓巡邏機，菲律賓軍方今天進一步指控，中方當時可能出動兩架殲16，最近距離...

杜拜航空驚魂！行凶副機師爆曾因「極端主義」遭調職 原定將衝撞這機場

紐西蘭警方今天指出，上周刺傷機長、疑似企圖使班機墜毀的杜拜航空副機師曾於7年前在紐西蘭完成部分飛行訓練。另據報導，他以特...

涉監視賴清德長子被捕 華女過堂 FBI局長：妄想回滬，門都沒有

34歲華人女性房地產經紀張婉瑩(Wanying Zhang，音譯)，被控於去年替中國政府監視台灣總統賴清德的兒子賴廷與，在美國西雅圖的住所並錄影拍照。張婉瑩4日在洛杉磯國際機場(LAX)準備搭機前往上海時，遭聯邦調查局(FBI)逮捕，被控未依法登記充當外國政府代理人。5日過堂，因張婉瑩經濟收入不符合公設辯護人的資格，法官令其10月7日下午之前確定自己的辯護律師，10月19日再次開庭審理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。