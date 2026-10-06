機場周遭大斷電！烏克蘭650架無人機大舉夜襲莫斯科 慘釀2死9傷

俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）的州長伏洛比約夫（AndreiVorobyov）今天表示，烏克蘭以無人機進行夜間攻擊，造成州內2人死亡、9人受傷。

路透社報導，俄國首都莫斯科的市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）今天稍早表示，夜間有超過650架烏克蘭無人機朝莫斯科方向飛去，大多數都被擊落。

伏洛比約夫隨後指出，莫斯科州的死者包括一名從房屋瓦礫堆下被拉出來的71歲男性，以及附近村莊的一名20歲男性。

俄羅斯國營塔斯社（TASS）引述地方當局的說法報導，一處倉庫也起火燃燒。

莫斯科南方的杜莫迪多沃市（Domodedovo）市長表示，相關單位正在協助因無人機襲擊而斷電的村莊恢復電力。俄羅斯第3大機場杜莫迪多沃機場（Domodedovo Airport）就位於這座城市。