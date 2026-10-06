快訊

求職者注意！104求職網「12萬筆履歷遭未授權讀取」 公司回應

乖乖罷工落幕！勞工抗爭逾100小時 遷廠離職最高多補償8個月全薪

2026諾貝爾物理獎揭曉 比利時裔物理學家研究微中子獲獎

聽新聞
0:00 / 0:00

陸軍機殲-16南海逼近菲巡邏機 菲律賓軍方：最近僅距100公尺

中央社／ 馬尼拉6日專電
圖為中國空軍殲16（J-16）戰機。中新社
圖為中國空軍殲16（J-16）戰機。中新社

中國殲16（J-16）戰機近日在南海上空逼近菲律賓巡邏機，菲律賓軍方今天進一步指控，中方當時可能出動兩架殲16，最近距離僅約100公尺，且其中一架企圖透過尾流干擾菲機。

菲律賓軍方4日發布聲明，一架C-208型巡邏機3日在民主礁（中方稱黃岩島）附近執行海上巡邏任務時，遭2架中國軍機危險逼近及環繞移動，其中有一架為殲16。

菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（RoyVincent Trinidad）今天在視訊記者會上進一步表示，根據菲方拍攝的影片，中方當時有一架殲-16逼近菲方C-208型巡邏機，但後續詢問確認，中方出動了2架殲-16。

崔尼代說，殲-16逼近菲方巡邏機，最近距離僅約100公尺，之後又從前方掠過，可能試圖以尾流干擾菲機；菲律賓空軍飛行員事前已接受遭遇危機應對簡報，在事件中保持專業且未受到恫嚇，平安完成任務。

他補充，菲律賓軍方已提交這起事件的相關報告，後續將交由外交部（DFA）採取適當行動。

被問及如果中國戰機造成菲機墜落，菲方將如何回應，崔尼代表示不推測假設性情況，但強調，菲方所有行動都會遵循既定程序、交戰規則及國內外相關法律。

崔尼代說，類似事件並非首次發生。過去菲律賓海岸防衛隊（PCG）與漁業局（BFAR）公務飛機，也曾多次遭遇中方的類似「恫嚇性與不專業」行為，包括向菲方航線發射照明彈。

中國駐菲律賓大使館則轉貼解放軍南部戰區發言人翟世臣的聲明表示，10月3日菲律賓C-208型飛機「非法侵入」民主礁領空，侵犯中國主權，南部戰區依法跟監、警告及驅離。

媒體記者詢問是否會出動軍機護航，崔尼代回應，過去菲方就曾派出2架或3架軍機執行巡邏任務，未來是否增加伴航機數，將由高層指揮官決定。

南海 菲律賓 軍方

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中菲南海再現對峙 菲控陸軍機、海警船兩地「騷擾」

菲律賓稱軍機遭騷擾 共軍：非法侵入黃岩島領空已警告驅離

好讀周報／空中客機喋血驚魂！副機師持刀刺機長 水管工機智救全機人

川普證實了！美軍因伊朗威脅 緊急從英國基地撤走12架B-1轟炸機

相關新聞

2026年諾貝爾物理獎 比利時裔美物理學家研究微中子獲獎

瑞典皇家科學院6日宣布，美國麥迪遜威斯康辛大學學者、比利時裔物理學家哈爾岑獲得2026年諾貝爾物理學獎，以表彰其對冰立方微中子天文台的決定性貢獻，以及發現源自天體的高能微中子。

機場周遭大斷電！烏克蘭650架無人機大舉夜襲莫斯科 慘釀2死9傷

俄羅斯莫斯科州（Moscow Oblast）的州長伏洛比約夫（AndreiVorobyov）今天表示，烏克蘭以無人機進行...

黑死病病原體恐外洩？俄研究員打破試管急病亡 3醫院封鎖近200人隔離

俄羅斯西伯利亞爆發鼠疫疑雲，28歲抗鼠疫研究所女研究員希皮洛娃（Daria Shipilova）據報在實驗室不慎打破裝有鼠疫桿菌、也就是「黑死病」病原體的試管後染病，短短數天內因嚴重肺炎死亡。目前已有近200名接觸者遭隔離或接受醫療監測，另有3間醫院實施封鎖。不過，俄羅斯官方否認發生病原體外洩事故，僅稱希皮洛娃罹患「病因不明肺炎」，尚未證實她感染鼠疫。

年花238萬讀名校！華女涉監視賴總統之子 高學歷背景、奢華生活曝光

涉嫌受中國官員指示、在美監視賴清德總統之子的中國籍加州女房仲在洛杉磯國際機場準備搭機前往上海時遭逮捕。美媒披露，她曾就讀...

陸軍機殲-16南海逼近菲巡邏機 菲律賓軍方：最近僅距100公尺

中國殲16（J-16）戰機近日在南海上空逼近菲律賓巡邏機，菲律賓軍方今天進一步指控，中方當時可能出動兩架殲16，最近距離...

杜拜航空驚魂！行凶副機師爆曾因「極端主義」遭調職 原定將衝撞這機場

紐西蘭警方今天指出，上周刺傷機長、疑似企圖使班機墜毀的杜拜航空副機師曾於7年前在紐西蘭完成部分飛行訓練。另據報導，他以特...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。