陸軍機殲-16南海逼近菲巡邏機 菲律賓軍方：最近僅距100公尺

中國殲16（J-16）戰機近日在南海上空逼近菲律賓巡邏機，菲律賓軍方今天進一步指控，中方當時可能出動兩架殲16，最近距離僅約100公尺，且其中一架企圖透過尾流干擾菲機。

菲律賓軍方4日發布聲明，一架C-208型巡邏機3日在民主礁（中方稱黃岩島）附近執行海上巡邏任務時，遭2架中國軍機危險逼近及環繞移動，其中有一架為殲16。

菲律賓軍方「西菲律賓海」發言人崔尼代（RoyVincent Trinidad）今天在視訊記者會上進一步表示，根據菲方拍攝的影片，中方當時有一架殲-16逼近菲方C-208型巡邏機，但後續詢問確認，中方出動了2架殲-16。

崔尼代說，殲-16逼近菲方巡邏機，最近距離僅約100公尺，之後又從前方掠過，可能試圖以尾流干擾菲機；菲律賓空軍飛行員事前已接受遭遇危機應對簡報，在事件中保持專業且未受到恫嚇，平安完成任務。

他補充，菲律賓軍方已提交這起事件的相關報告，後續將交由外交部（DFA）採取適當行動。

被問及如果中國戰機造成菲機墜落，菲方將如何回應，崔尼代表示不推測假設性情況，但強調，菲方所有行動都會遵循既定程序、交戰規則及國內外相關法律。

崔尼代說，類似事件並非首次發生。過去菲律賓海岸防衛隊（PCG）與漁業局（BFAR）公務飛機，也曾多次遭遇中方的類似「恫嚇性與不專業」行為，包括向菲方航線發射照明彈。

中國駐菲律賓大使館則轉貼解放軍南部戰區發言人翟世臣的聲明表示，10月3日菲律賓C-208型飛機「非法侵入」民主礁領空，侵犯中國主權，南部戰區依法跟監、警告及驅離。

媒體記者詢問是否會出動軍機護航，崔尼代回應，過去菲方就曾派出2架或3架軍機執行巡邏任務，未來是否增加伴航機數，將由高層指揮官決定。