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日本閣員失言風波延燒 國交省將公布確認結果

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本農林水產大臣簗和生承認在就任前，曾表示「已大幅削減」在選舉期間，他選區內不支持他的自治體道路預算。他就此致歉但否認向國土交通省施壓砍預算。國交省將公布確認結果。

簗和生今年9月首度被日相高市早苗延攬為閣員。他同時也是栃木縣第三區的自民黨籍眾議員。

週刊新潮與週刊文春電子版9月30日披露，簗和生今年5月出席栃木縣自民黨地方黨部的聚會時，表示「已經大幅削減那須烏山市與那珂川町本年度的道路預算」。這兩個自治體均在簗和生的選區內，這兩個自治體的首長均沒在2月的眾議院選舉支持簗和生。

他昨天承認上述言論失當，表明撤回這番言論，且就此致歉，不過主張並未向相關部會施壓刪減預算。他同時也否認會辭職。「每日新聞」報導，他解釋，這番話的背景是「是黨的會議，在氣氛熱絡時，口出此言。表現方式不小心誇張了一些」。

日本放送協會（NHK）報導，那須烏山市政府表示，用於修建道路等基礎建設的中央補助，2026年度為2426萬日圓，較2025年度減少6535萬日圓，減幅約63%。這造成市內通往工業園區的道路工程無法進行，其中原訂於2026年度施工的100公尺路段，目前無法動工。

而那珂川町2026年度相同項目的補助款為2262萬日圓，較2025年度減少4934萬日圓，減幅約54%。這也導致當地一條町道的拓寬工程無法發包。

那須烏山市與那珂川町表示，兩個自治體都是在2026年4月透過栃木縣政府，收到國土交通省通知的「社會資本整備綜合補助金」金額，但當時未獲告知金額減少的原因。

另一方面，日本TBS電視台報導，當時支持簗和生的那須鹽原市與那須町，今年度的部分補助則較前一年，分別增加約11%與34%。

簗和生今天在記者會上回應，「我沒向（國交省）推動此事。就我所知，實際的預算狀況，由國交省適當地判斷。」

被問及何時向國交省打聽預算相關事宜時，簗和生回應，「沒有這方面的記憶」。

而國土交通大臣井林辰憲表示，「包含簗大臣是否有詢問相關事宜在內，將在今天公布詳查之後的事實關係」。

日本 高市早苗 自民黨

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