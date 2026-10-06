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黑死病病原體恐外洩？俄研究員打破試管急病亡 3醫院封鎖近200人隔離

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊爾庫茨克抗鼠疫研究所。美聯社
伊爾庫茨克抗鼠疫研究所。美聯社

俄羅斯西伯利亞爆發鼠疫疑雲，28歲抗鼠疫研究所女研究員希皮洛娃（Daria Shipilova）據報在實驗室不慎打破裝有鼠疫桿菌、也就是「黑死病」病原體的試管後染病，短短數天內因嚴重肺炎死亡。目前已有近200名接觸者遭隔離或接受醫療監測，另有3間醫院實施封鎖。不過，俄羅斯官方否認發生病原體外洩事故，僅稱希皮洛娃罹患「病因不明肺炎」，尚未證實她感染鼠疫。

紐約郵報引述俄羅斯獨立媒體「貝加爾湖人」（People of Baikal）報導，希皮洛娃任職於伊爾庫茨克抗鼠疫研究所（Irkutsk Anti-Plague Research Institute），擔任實驗室技術員。據信她在工作期間不慎打破一支裝有鼠疫病原體的試管，隨後出現嚴重肺炎症狀；報導懷疑她感染的是肺鼠疫。

希皮洛娃9月29日被送往伊爾庫茨克附近舍列霍夫（Shelekhov）一間醫院，病情惡化後使用呼吸器維生，但仍在兩天後死亡。截至3日，共有189名可能曾與她接觸的人遭到隔離，其中包括抗鼠疫研究所其他工作人員；另有報導稱3間醫院已實施封鎖。

鼠疫是由鼠疫桿菌（Yersinia pestis）引起的傳染病，同一種細菌感染人體後，可依感染部位形成不同類型的鼠疫，其中肺部受到感染就是「肺鼠疫」。鼠疫桿菌也正是14世紀造成黑死病（Black Death）大流行的病原體，當年疫情估計在全球奪走7500萬至2億條人命，歐洲約30%至60%人口死亡。

肺鼠疫較少見但病情嚴重，並可能經由患者的呼吸道飛沫在人與人之間傳播。患者通常在暴露後1至3天出現症狀，病情可能迅速惡化，但若及早發現，可使用抗生素治療。

美聯社報導，俄國官方至今未證實希皮洛娃感染鼠疫。俄國聯邦消費者權益保護暨公益監督局（Rospotrebnadzor）表示，她被診斷為「病因不明肺炎」，廣泛檢驗並未發現與其工作相關的微生物，研究所內也未發現涉及致病性微生物的事故。

伊爾庫茨克州長科布澤夫（Igor Kobzev）僅稱這是疑似「特別危險感染」，所有接觸者均接受醫療監測，其中2人驗出會引起普通感冒的病毒、2人確診COVID-19，其餘檢驗皆為陰性。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）則呼籲外界以官方資訊為準，不要相信「謠言或揣測」。

事件也引起美國政府關注。美國總統川普5日表示正密切關注情況，美方願意提供協助，並形容這是「很棘手的疾病」，稱微生物如今「變得更強、更聰明，就像一支軍隊」。美國國務卿魯比歐則表示，目前情況值得關注但無須恐慌，美方將持續監測事態發展。

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