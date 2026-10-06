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杜特蒂夫家族企業涉收中國資金 菲國安會評估影響

中央社／ 馬尼拉6日專電

菲律賓副總統薩拉．杜特蒂彈劾案進行中，有證人指控中國資金流入杜特蒂家族相關企業。菲律賓國家安全委員會表示將嚴肅看待此一資訊，並評估相關交易對國家安全可能造成的影響。

國安會（NSC）今天發表聲明表示，在薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）的彈劾程序進行、相關資訊應依法律程序妥善檢視之際，涉及大量外國資金流入、且可能影響國家安全的可疑交易，必須接受審慎且深入的評估。

聲明寫道：「國安會將檢視在彈劾程序中被提出的相關資訊，並依政策，持續指示情報及調查機構與相關政府部門協調，評估這些交易對國家安全層面的影響。」

薩拉正面對彈劾程序，由參議院轉換而成的彈劾庭審理，外傳今年12月就會有結果。

她原本被指控4項罪名：濫用機密資金、擁有來源不明財富、賄賂政府官員以及對總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）發出刺殺威脅，但眾議院檢方昨天表示，不再針對賄賂政府官員一項提出指控。

反洗錢委員會（AMLC）官員5日在彈劾庭作證時供稱，一家以薩拉的丈夫卡皮奧（Manases Carpio）為大股東的食品公司，曾收到來自中國及香港的的匯款，總額約3億1933萬披索（約新台幣1億6142萬元）。

AMLC官員說，這些匯款之所以被標記，是因為「缺乏相應法律或貿易義務、目的或經濟合理性」，意即資金流動欠缺相關合約、合理理由或邏輯。

這些資料與前參議員特立尼斯（Antonio TrillanesIV）稍早前提出的數字相近。

特立尼斯2日指控，中國政府及中國企業曾向這家食品公司以及與杜特蒂家族相關的機構提供逾3億1900萬披索資金；他另指控，與杜特蒂有關的非營利組織「菲律賓勇氣與關懷聯盟」（Tapang at MalasakitAlliance for the Philippines Inc.）曾收到中國駐菲律賓大使館1億5000萬披索捐款。

中國大使館5日否認向菲律賓政治派系輸送資金，駁斥相關說法是「虛假敘事」、有人利用中國議題進行政治操作。

杜特蒂陣營也否認特立尼斯的指控。杜特蒂發言人帕內洛（Paolo Panelo）說，特立尼斯多年來一直針對杜特蒂家族散播「謊言」，杜特蒂家族有信心自證清白。

卡皮奧今年稍早也透過律師否認涉及可疑銀行交易，並質疑相關個人財務資料在未被事先通知的情況下公開，違反正當程序。

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