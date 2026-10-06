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非軍事區地雷炸傷南韓軍人 首爾研擬對策要北韓道歉
南韓國防部今天表示，正研擬反制措施，迫使北韓就兩韓非軍事區（DMZ）發生的地雷爆炸事件道歉。這起爆炸事件造成2名南韓士兵重傷。
路透社報導，南韓國防部發言人鄭彬娜（ChungBin-na，音譯）呼籲北韓重返談判桌，共同商討這條將非軍事區一分為二的「軍事分界線」（MDL）標記認定落差問題。
這起9月21日發生的爆炸案，共造成3名南韓士兵受傷，其中2人傷勢嚴重。
鄭彬娜並未具體說明南韓將採取哪些措施。南韓先前引述與聯合國盟軍指揮部（United NationsCommand）聯合調查的結果指出，這起爆炸是由北韓埋設的地雷所造成。
鄭彬娜說，北韓必須移除在軍事分界線以南的非軍事區內所埋設的地雷；她同時指出，南北韓對朝鮮半島確切分界線的認定有落差，這也成了加劇區域局勢緊張的原因之一。
軍事分界線橫跨兩韓東西海岸，全長超過200公里，沿線設有1900個標記；自1953年韓戰結束時劃定以來，歷經數十年非軍事區內進出管制，部分區段的標記如今已難以辨識。
據北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓2日駁斥南韓的指控，稱北韓地雷炸傷南韓士兵的說法「毫無根據」，也拒絕南韓提出道歉的要求。
北韓中央通信社報導，北韓領導人金正恩（KimJong Un）具影響力的胞妹金與正（Kim Yo Jong）表示，平壤並未蓄意在邊境地區埋設地雷。
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