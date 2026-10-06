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澳洲反對派擬大幅削減移民 4年減65萬臨時簽證

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

澳洲保守派反對黨聯盟近日提出大幅削減臨時及人道簽證的移民政策，同時優先引進技術勞工，並宣稱這將是澳洲史上「最大規模的移民削減」。

路透社報導，自由黨/國家黨聯盟（Liberal-Nationalcoalition）的移民政策擬在4年內減少65萬個臨時簽證名額，並在2年內將每年海外淨移入人數降至10萬人，約為目前水準的3分之1。

這項方案提出之際，澳洲因生活成本高漲及住房短缺，反移民情緒日益升高。

自由黨/國家黨聯盟也面臨來自極右翼反移民政黨「一國黨」（One Nation）的壓力。一國黨近期民調支持度已超越聯盟，並承諾在3年內削減75萬名臨時移民。

自由黨領袖泰勒（Angus Taylor）今天在記者會上表示：「我們今天提出的方案，將是澳洲歷史上最大規模的移民削減。這將把澳洲置於優先，也將國家利益置於優先。」

他說：「第1年海外淨移入人數將為10萬人，第2年也是10萬人，第4年增至16萬人。這將減輕道路、學校、基礎建設及住房壓力，讓我們的國家擁有所需的喘息空間。」

根據聯盟提出的方案，人道簽證名額將減半至1萬個；國際學生名額將削減至24萬人，同時取消臨時畢業生簽證計畫，這項計畫原本允許學生畢業後留在澳洲居住、就學及工作。

聯盟也承諾增加10萬個臨時技術勞工簽證名額，並加速處理積壓的營建工人簽證申請。

泰勒說：「我們看到工黨政府執政期間，政策從技術移民轉向大規模移民。我們將扭轉這項趨勢。」

中間偏左的工黨政府上月也提出移民削減方案，其目標是在2028年將每年淨移入人數降至22萬5000人。

澳洲在2022年2月結束COVID-19（2019冠狀病毒疾病）邊境管制後重新開放國境，移民人數也大幅增加，主要來自國際學生、打工度假者與臨時工人。

不過，過去2年內移民人數已逐漸下降。截至2025年6月30日的1年間，澳洲淨移入人數為30萬6000人。

澳洲下次聯邦大選預計在2028年舉行。

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