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紐約國慶酒會 駐處處長李志強感謝多國聯大發言挺台

中央社／ 華盛頓5日專電
紐約各界舉行國慶酒會，駐紐約辦事處長李志強（左6）與出席嘉賓共祝長期夥伴情誼。駐紐約辦事處提供
紐約各界舉行國慶酒會，駐紐約辦事處長李志強（左6）與出席嘉賓共祝長期夥伴情誼。駐紐約辦事處提供

紐約各界今天舉行國慶酒會，駐紐約辦事處長李志強感謝友邦及各國在聯合國大會期間仗義發言挺台，讓各界知道台灣在參與聯合國的戰役中不孤單。

駐紐約辦事處新聞稿指出，慶祝115年國慶酒會5日在紐約曼哈頓舉行，政、學、僑界人士、友邦駐聯合國常代及領事團成員等約500人參與，駐紐約辦事處長李志強致詞強調台美共享民主自由價值，與經貿科技合作成果，感謝友邦支持台灣有意義參與聯合國，多位國會議員及州長等致贈賀狀、賀詞，共同慶祝中華民國生日。

李志強表示，今年是美國獨立建國250週年，台灣總統直選30週年，台美共享民主及自由價值是雙邊關係基石，國務院、商業部及農業部聯名致各州及地方政府信函，除鼓勵各州與台灣交往，也表明台灣是美國重要伙伴。

李志強代表政府感謝友邦及民主友盟國家在聯合國場域為台灣發聲。他指出，台灣友邦及民主友盟國家等代表，9月為台灣有意義參與聯合國的訴求發聲，也重申支持台海和平穩定。由衷感謝各國長年的堅定支持，讓各界知道台灣在這場戰役中不孤單。

紐約中華公所主席伍銳賢致詞表示，中華公所持續紀念雙十國慶與創立中華民國，台灣持續在民主、自由、和平及法治上有成，並對國際社會貢獻卓著，祝中華民國台灣持續進步繁榮並貢獻國際社會。

紐約台灣會館理事長蘇春槐表示，「海外台灣人齊聚一堂不僅慶祝我們的歷史和成就，更慶祝我們國家具備的價值，就是韌性、創新、團結及對民主的共同願景」。過去一年海外台灣社群持續展現台灣人的力量和精神，秉持價值，期待與世界各地朋友展開更多合作。

30多位來自紐約州、賓州、康乃狄克州及紐澤西州的政府官員出席酒會，盼持續深化對台關係，並祝中華民國國運昌隆。聖露西亞、馬紹爾、巴拉圭、瓜地馬拉、貝里斯及教廷等駐聯合國常代或代表，捷克、巴拉圭及瓜地馬拉等領事團成員也到場。

紐約州長侯可（Kathy Hochul）、紐澤西州長薛瑞爾（Mikie Sherrill）、康州州長賴蒙特（NedLamont）、紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）、紐約州主計長迪那波里（Tom DiNapoli）等指派代表致詞或致贈賀狀，重申與台灣的夥伴情誼。

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