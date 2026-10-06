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影／法國高中生抗議越演越烈 15歲少年撿警用刺痛彈痛失一手

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國高中生月1日在巴黎北部聖但尼示威抗議教育環境。歐新社
法國高中生月1日在巴黎北部聖但尼示威抗議教育環境。歐新社

法國各地高中9月底以來掀起一波學生示威，要求改善校園環境。最新一波抗議演變成學生與警方衝突，暴力事件已造成超過200名學生受傷，5日更有一名15歲少年撿起警方發射的刺痛彈（sting-ball grenade）後爆炸，導致他失去一隻手。

法新社報導，一名警察工會消息人士表示，這名15歲少年在北部城鎮朗斯（Lens）撿起鎮暴警察發射的刺痛彈，刺痛彈隨後爆炸，導致他失去一隻手。加來海峽省（Pas-de-Calais）省長勞赫（Francois-Xavier Lauch）表示，少年目前在里爾（Lille）住院，已「脫離危險」。檢方表示，另一名16歲抗議者上周在中部城市杜爾（Tours）示威時頭部嚴重受傷，目前一隻眼睛已失去視力。

這場高中生抗議運動9月17日從巴黎郊區克雷泰伊（Creteil）一所高中開始，起因是聲援因人力與資源不足而罷工的教師，隨後蔓延全法，並一度演變成破壞行為，包括摧毀公車候車亭、焚燒學校入口，以及抗議者與安全部隊爆發衝突。

截至目前，已有超過5000人被捕，其中87%是未成年人。政府表示，215名學生和715名警察受傷；教育部長指出，已有24所學校遭焚燒或洗劫。法國人權聯盟（LDH）5日指控安全部隊對抗議者使用不成比例的手段，而許多抗議者依法仍是未成年人。警方監察機構已展開10項調查。

法國共有3700所高中，5日有超過500所全面或部分關閉。抗議學生封鎖校園入口，抱怨教師缺勤、課表負擔過重、教室破舊，以及校舍難以因應日益升高的氣溫。一個中學生工會將預計6日登場的更大規模示威稱為「第三幕」（Act III）；社群媒體上要求展開「黑色一周」抗議的呼聲也持續升高。

法國政府試圖回應學生的不滿，同時指控極左派活動人士劫持這場抗議運動。不過，巴黎市中心查理曼高中（Lycee Charlemagne）學生西蒙（Simon）說：「他們以為，只因為讓我們在一個平台、在網路上表達自己，我們就會停止封鎖入口、不再憤怒，但這股憤怒已經存在好多年了。」

此外，政府也正推動立法，要求破壞公共財產者自行負擔修繕費用。政府發言人布雷容（Maud Bregeon）受訪時說：「當你看到14歲、15歲、16歲的孩子早上9點就在燒公車候車亭，或許更嚴重的是焚燒自己就讀的高中，這就會引發父母責任的問題。」

法國高中生2日在南部城市蒙彼利埃抗議教育環境，與鎮暴警察對峙。歐新社
法國高中生2日在南部城市蒙彼利埃抗議教育環境，與鎮暴警察對峙。歐新社

法國高中生5日在巴黎抗議教育環境，現場有人手持貼有總統馬克宏照片的人偶。歐新社
法國高中生5日在巴黎抗議教育環境，現場有人手持貼有總統馬克宏照片的人偶。歐新社

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