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法國校園抗爭惡化 少年因防暴手榴彈失去左手

中央社／ 巴黎5日綜合外電報導
法國高中生5日在巴黎一所高中外示威。路透
法國高中生5日在巴黎一所高中外示威。路透

法國學生不滿教育資源不足連續發動兩波抗議，一名15歲少年今天拾起防暴手榴彈時失去左手。人權組織指控警方對未成年人的維安手段過當，政府則批評極左派人士煽動學生抗爭。

綜合法新社與路透社報導，根據北方之聲（La Voixdu Nord），法國北部朗斯市（Lens）一名15歲少年，在抗議活動中拾起一枚用以驅散人群的「刺痛防暴手榴彈」（Sting Ball Grenades），結果失去左手掌與部分前臂。

加萊省（Pas-de-Calais）首長勞赫（Francois-XavierLauch）表示，這名少年目前在里爾（Lille）住院治療，已脫離險境。

勞赫拒絕評論抗議活動，僅表示約有200至250名抗議者向警察投擲物品。

法國人權聯盟（LDH）今天指控警方維安手段過當，對未成年人使用包括警棍、催淚瓦斯，以及閃光彈。

多項針對警方執法的調查，其中有一起16歲少年的案件。據稱警方向抗議群眾發射橡膠子彈後，這名少年眼部受傷。

內政部尚未就過度使用武力的指控作出回應。

法國半年後舉行大選，總統馬克宏（EmmanuelMacron）即將卸任。馬克宏政府與極右派雷朋（Marine Le Pen）領導的「國民聯盟」（NationalRally），均指責極左派「不屈法國」（LFI）的議員和市長煽動學生。

梅蘭雄（Jean-Luc Melenchon）領導的「不屈法國」對此否認，反控政府將問題政治化，忽視學生利益。

自9月下旬以來，法國高中生舉行一連串示威要求改善教育環境。抗議活動在巴黎爆發，最初集中在貧困郊區，隨後蔓延至全國。政府試圖解決學生不滿，同時指責極左派人士操弄抗議，放任其演變為城市暴力事件。

法國教育部長杰弗雷（Édouard Geffray）在與巴黎北部郊區的學生會面後表示，近幾日參與抗議的人數已有下降。

法國政府發言人布勒容（Maud Bregeon）在接受CNews電視台採訪時表示：「我們的首要任務是恢復秩序。」

今天全國性抗議活動開始之前，約有400至500所高中停課或部分停課。

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