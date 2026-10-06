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因應俄無人機威脅 烏克蘭9月疏散逾5800班列車乘客

中央社／ 基輔5日綜合外電報導

烏克蘭國營鐵路公司今天告訴法新社，隨著俄羅斯無人機攻擊威脅升高，烏克蘭9月共有超過5800班列車因安全疑慮緊急疏散乘客。

法新社報導，烏克蘭鐵路公司（UkrainianRailways）在聲明中表示：「9月總計有5831班列車因安全威脅疏散乘客，每天平均205班。」

自俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭以來，俄軍便持續以無人機攻擊烏克蘭各地列車，摧毀數以百計火車頭，並造成多名鐵路工作人員身亡。

烏克蘭鐵路公司說，當俄羅斯無人機進入距離列車100公里範圍內時，列車通常會暫停服務，並將乘客疏散至田野或鐵軌旁，直到威脅解除。

烏克蘭鐵路公司透露，9月最長的一次強制停駛持續了6.5小時。

烏克蘭規模龐大的鐵路網是境內重要交通方式，往來東西部的車程可長達24小時。

自俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭領空持續對民用客機關閉，鐵路也成了進出烏克蘭的主要交通方式之一。

俄羅斯無人機上個月在烏克蘭靠近波蘭邊境處，擊中一輛開往波蘭首都華沙（Warsaw）的列車，引發外界擔憂俄羅斯企圖切斷基輔與西方之間重要的後勤運輸路線。

莫斯科則表示，遭到攻擊的路線被用於運送武器。

烏克蘭鐵路公司說，大多數疏散行動發生在第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）與札波羅熱（Zaporizhzhia）等前線地區，以及頻繁遭到攻擊的南部敖德薩（Odesa）地區。

烏克蘭 無人機

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