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中共女間諜在美監視賴總統兒被逮！美國司法部說話了

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國司法部5日發表新聞稿證實，美籍華裔張婉瑩涉嫌未依法登記、在美國境內充當外國政府代理人，遭聯邦調查局逮捕並面臨聯邦刑事指控。路透
美國司法部5日發表新聞稿證實，美籍華裔張婉瑩涉嫌未依法登記、在美國境內充當外國政府代理人，遭聯邦調查局逮捕並面臨聯邦刑事指控。路透

美國司法部5日發表新聞稿證實，美籍華裔張婉瑩涉嫌未依法登記、在美國境內充當外國政府代理人，遭聯邦調查局（FBI）逮捕並面臨聯邦刑事指控；若定罪，最重可處10年監禁。美國司法部主管國家安全事務官員指相關指控「令人深感憂慮」；FBI官員則強調，將持續捍衛民主盟友主權，打擊外國政府在美國境內從事跨國鎮壓。

聯邦調查局4日在洛杉磯國際機場逮捕張婉瑩，她涉嫌接受中國大陸政府指示，監視賴總統在美國的兒子賴廷與及其家人，拍攝賴廷與住家、車輛等資訊傳回大陸。

負責國家安全事務的助理司法部長艾森柏格（John A. Eisenberg）表示，張婉瑩涉嫌受中國大陸政府指使，在美國境內祕密監視外國政府高層官員的親屬，相關指控「令人深感憂慮」，司法部、聯邦檢方及FBI將持續防範外國政府在美國境內從事這類活動。

FBI反情報暨間諜處助理處長羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）則形容，刑事訴狀揭露一項由中國大陸政府指揮、直接在美國境內執行的「大膽祕密監視計畫」，鎖定台灣政府官員的近親。他指出，張婉瑩涉嫌充當未登記的中國政府代理人，也顯示北京為達成目標願意採取何種手段。

羅扎夫斯基強調，FBI將持續捍衛民主盟友主權，打擊中國大陸政府或其他外國對手企圖在美國境內從事跨國鎮壓的行動。

不過，美國司法部強調，目前刑事訴狀所列內容均屬指控，在法院排除合理懷疑、判決有罪之前，張婉瑩依法仍推定無罪。

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