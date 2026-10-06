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防AI深偽 義總理梅洛尼向歐盟註冊聲音商標

中央社／ 羅馬5日專電
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。 美聯社
義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）。 美聯社

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）5 日向歐盟智慧財產局（EUIPO）提交聲音商標申請，以保護自己免受深度偽造技術（Deepfake）的侵害。

根據義大利晚郵報（Corriere della Sera）、安莎通訊社（ANSA）等多家媒體報導，梅洛尼提交的申請案中，附帶了一段長度僅 4 秒鐘的高度清晰音檔，內容是她以義大利語重複說了兩次她政治生涯最經典的台詞：「我是喬治亞．梅洛尼（Io sono GiorgiaMeloni）」，這也是她2021年自傳的書名。

梅洛尼今年5月曾貼文警示，「深度偽造技術是一種危險的工具，因為它可以欺騙、操縱和傷害任何人。我可以保護自己，但很多人卻無法保護自己。」當時梅洛尼展示了一張經過竄改、身著內衣的照片，這張照片在社交媒體上被用來抹黑她。

在歐盟註冊聲音商標，代表獲得在27個歐盟成員國獨家使用特定聲音的權利，該系統可以防止人工智慧偽造聲音被用於欺詐，包括經濟、政治和外交目的。

晚郵報報導，義大利總理府證實梅洛尼向歐盟提出聲音商標申請，申請目前「正在審核中」。此註冊涉及3種類型服務，包括可下載的多媒體內容、文化活動和組織政治示威活動。

報導指出，梅洛尼過去曾多次捲入遭偽造肖像的案件，5年前，當梅洛尼還只是義大利兄弟黨的領袖，她的臉曾被一對父子上傳到色情網站的影片中。今年7月，義大利極右派政黨「國家未來黨」（FuturoNazionale）領袖瓦納奇（Roberto Vannacci）也曾發布影片，片中梅洛尼被描繪成一個古羅馬人物，將反對派領袖餵獅子，梅洛尼立即與此事撇清關係。

義大利2025年9月通過「人工智慧框架法」，該法促成修訂刑法，對於非法使用人工智慧（AI）的行為給予懲處。其中特別將「深度偽造」列為犯罪，凡未經當事人同意擅自發布AI偽造竄改的文圖影音內容，且足以誤導大眾信以為真、造成經濟與名譽損失者，可處1到5年有期徒刑。

為了杜絕濫用AI的深度偽造，目前義大利參議院也正審議另一個「AI時代個人身分權保護法」，旨在正式將個人「聲音、面部圖像、姓名、肢體表達及視覺聽覺特徵」定義為不可侵犯的專屬身分權利。

梅洛尼 deepfake

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