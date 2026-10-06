早不該讓他飛！杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀卻一路過關

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長並涉嫌實施恐怖行動。CNN 5日報導，以色列一名官員及一名知情人士表示，嫌犯哈瑪米（Hamam al-Hammami）很可能企圖攻擊以色列主要國際門戶本古里安機場。CBS新聞則引述內部人士指出，這起事件早在飛機起飛前就應該被阻止。

以色列第12頻道新聞最先披露本古里安機場可能是攻擊目標的消息。阿拉伯聯合大公國正主導調查，以了解事件背後動機，並釐清嫌疑人如何突破阿聯與以色列這兩個以嚴格安全規範聞名國家的防護措施。目前仍不清楚，哈瑪米若以攻擊以色列機場為目標，為何會在飛機仍處沙烏地阿拉伯領空時就涉嫌攻擊機長馬查爾（Smit Machchhar）。

以色列政府2023年通過法律，要求外國航空公司在所有飛往以色列的班機起飛前，提交乘客與機組人員名單，以防範恐怖事件。以色列國內安全機構辛貝特請CNN向以國交通部詢問，並表示交通部「負責所有與外國航空公司有關的安全事務」。以色列稅務局證實，FZ1073班機起飛前，以色列當局已掌握所有乘客與機組人員姓名，但有關機組人員審查的問題應由交通部回答。

不過，以國交通部表示，該部程序不包括查核飛航機組人員姓名，相關姓名會提交以色列稅務局蒐集，以備安全機構提出要求時使用。此外，所有飛航機組人員都必須持旅行簽證才能入境，持阿曼護照者在辦理報到時理應被標記，但該部「程序並未處理來自機師的威脅」。

一名以色列官員向CBS新聞透露，哈瑪米過去曾飛往以色列，並於上周供稱，他早在受雇於杜拜航空之前就已策劃這起攻擊。知情人士則表示，哈瑪米可能擁有雙重國籍，或許可以解釋他為何獲准飛往以色列。

以色列多年來一直努力確保本國航空公司安全並審查人員，但曾任以色列國家安全會議副主管及以色列航空航空保安副主管的本大衛（Eytan Ben David）指出，外國航空公司及機組人員已成為航空安全的潛在缺口。

本大衛指出，至少過去，所有飛往以色列班機的乘客與機組人員都會由交通部內部的安全部門查核，以確保不構成威脅。他說，按照以色列目前規範，阿曼籍機師絕不應獲准飛入以色列，因為阿曼與以色列沒有正式外交關係。他形容這是一項重大失誤，「你只要看到他是阿曼籍，就足以說：『停下來，他不能飛往以色列，因為他是阿曼人，換另一名機師。』」

本大衛說，這套規則也適用於伊朗，他過去就曾依據同一規定，禁止一名具有伊朗籍的機師駕駛土耳其航空班機飛入以色列。他認為，FZ1073事件很可能促使相關制度重新檢討，「我相信全世界所有國家都聽說了這件事，然後對自己說：『讓我們檢查看看我們這邊的情況如何。』」