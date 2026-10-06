俄羅斯淡化鼠疫疑慮 川普稱美方願提供協助

俄羅斯當局今天試圖淡化一名實驗室技術人員疑似感染鼠疫死亡的報導；美國總統川普表示，美方正密切監控情勢，也願意向俄方提供協助。

綜合法新社和路透社報導，俄羅斯媒體本月2日報導，28歲女子希比洛瓦（Darya Shipilova）感染肺鼠疫後死亡，引發外界擔憂。希比洛瓦生前任職於西伯利亞伊爾庫次克州（Irkutsk）的防疫研究所。

記者在白宮詢問華府將如何因應俄羅斯可能傳出鼠疫風險時，川普說：「我們正高度關注這件事，才剛聽說。我們會幫助他們，盡我們所能提供協助。」

俄羅斯獨立媒體「貝加爾人」（People of Baikal）引述不具名消息人士的話報導，希比洛瓦可能因不慎打破一支據稱裝有鼠疫桿菌（Yersinia pestis）的試管而感染肺鼠疫；其他媒體也報導，她的死可能與研究所發生的一起實驗室事故有關。

媒體報導還說，有多達200名可能與她有過接觸的人員接受隔離，但未提供進一步細節。

不過，俄羅斯官員強調，屍檢並未發現與她工作相關的病原體。

伊爾庫次克州州長科布澤夫（Igor Kobzev）今天表示，專家調查後發現，她的死因是「不明原因肺炎」；他還說，希比洛瓦病逝後，「沒有其他防疫研究所員工因病就醫」。

科布澤夫說，伊爾庫次克州的衛生與流行病學情勢「穩定」，且「都在我們和專家的掌控之中」。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）被詢及相關情勢時說，應「依據俄羅斯聯邦消費者權益保護暨福利監督署（Rospotrebnadzor）的官方聲明，而不是謠言與揣測」。

感染肺鼠疫的患者會出現發燒、頭痛、虛弱，並「迅速發展為肺炎，伴隨呼吸急促、胸痛、咳嗽，有時還會出現帶血或水樣的痰」。世界衛生組織（WHO）指出，肺鼠疫若未及早接受治療，可能致命。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）表示，美方正在密切觀察並監控情勢，但目前沒有「發布警戒的理由」。

盧比歐在啟程前往冰島訪問前告訴記者，考量美俄之間的人員往來非常有限，他認為毋須恐慌，但此事確實值得關注，也需持續留意。

專家表示，俄羅斯目前採取的應對措施看來「合理」。

倫敦帝國學院（Imperial College London）細菌疫苗學臨床副教授吉巴尼（Malick Gibani）說：「目前看來，俄方正採取措施隔離所有可能接觸者，並防止疫情進一步傳播。」