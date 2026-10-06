快訊

把錢花在看不見的地方 日本18年執事揭有錢人生活標準

獨／南投「海盜村」開幕7年突歇業！網友：看到停業才知道有這地方

早不該讓他飛！杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀卻一路過關

聽新聞
0:00 / 0:00

法國高中生抗議資源不足升溫 發起全國示威「第3幕」

中央社／ 巴黎5日專電
法國高中生抗議教育資源不足，訴求包括改善校舍、教師人力等學習條件，但抗議中出現破壞行為。圖為巴黎15區一所高中校門遭燒毀。中央社
法國高中生抗議教育資源不足，訴求包括改善校舍、教師人力等學習條件，但抗議中出現破壞行為。圖為巴黎15區一所高中校門遭燒毀。中央社

法國高中生抗議教育資源不足行動升溫，6日將展開第3波全國性示威。這場運動最初訴求在於改善校舍、教師人力等學習條件，但行動伴隨破壞和暴力，已造成巨額損失與人身傷害。

繼9月29日、10月1日兩波大規模動員後，高中生與大學生組織號召6日展開「第3幕」。全國約有30座城市參與，行動時間不一。在巴黎，示威將於下午2時在共和國廣場（Place de la République）舉行。

學生們抗議校舍破舊、教室擁擠、教師缺勤且無人代課、課表太滿，以及大學申請系統Parcoursup不夠透明等，要求國家為教育投入更多人力及財務資源，實現更公平的教育機會。

法國總工會（CGT）已宣布加入示威以「保護學生」，教育工會聯盟也呼籲以罷工等方式響應高中生運動。

法國總理府認為過去一週的示威活動已演變為城市暴力，各地多所學校大門、單車、路邊垃圾桶、公車亭遭破壞或焚燒。今天情勢減緩，但在朗斯市（Lens）有一名15歲少年的左手遭防暴警察的驅離彈炸斷；巴黎第13區也有一所高中遭縱火。

教育部長杰弗雷（Édouard Geffray）表示，自運動開始以來，已有190名學生受傷，有些是因為意外，有些是滋事分子造成。

自這場運動開始以來，累計5060人被拘留，14人被羈押。司法部今天表示，被逮捕的人之中，有87%是未成年人；目前有1802人面臨起訴，其中1483人是未成年。

此外，參議院將提早於本月27日審議一項法律草案，目的是強制毀壞公共設施的人承擔維修費用；政府發言人布勒容（Maud Bregeon）今天說，法律一旦生效，可允許政府在必要情況下扣除家庭津貼，相當於迫使家長為孩子造成的破壞買單。

現階段還很難估算這場運動在全國造成的損失金額。有468所高中的大巴黎區（Ile-de-France）日前估計損失至少700萬歐元（約新台幣2.49億元）；有超過300所高中的奧弗涅－隆河－阿爾卑斯大區（Auvergne-Rhône-Alpes）估計損失在2500萬到3000萬歐元之間，包含高中周邊區域和受損車輛。

法國總理勒克努（Sébastien Lecornu）指示政府部會研議措施回應高中生們的訴求，預計月底前做出初步決定。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

學生抗議席捲全國 法國500所學校將全面或部分停課

法國高中生示威遇上預算吃緊 分析警告債務危機可能已經開始

世界教師日 全教總提3訴求：廢校事會議、行政專職化、核實補償工時

康乃爾性侵案引爆全美憤怒 校園性平改革成效挨轟

相關新聞

早不該讓他飛！杜拜航空劫機案爆漏洞 副機師早有預謀卻一路過關

杜拜航空從杜拜飛往特拉維夫的FZ1073班機9月30日發生副機師襲擊機長並涉嫌實施恐怖行動。CNN 5日報導，以色列一名官員及一名知情人士表示，嫌犯哈瑪米（Hamam al-Hammami）很可能企圖攻擊以色列主要國際門戶本古里安機場。CBS新聞則引述內部人士指出，這起事件早在飛機起飛前就應該被阻止。

外媒爆料習近平訪美多項要求遭拒 傳白宮稱川普只願多談1議題

香港南華早報6日引述多名消息人士透露，中國大陸國家主席習近平9月赴美國華府進行國是訪問前，北京原本希望將行程辦得更盛大，不僅提議安排習近平與美國企業領袖交流，也希望讓習前往華府或紐約的頂尖大學向學生發表演說，但均遭川普政府拒絕。原因是美方認為，習近平此行應遵循對等原則，比照川普5月訪問北京的安排，不應額外增加活動。

中共女間諜在美監視賴總統兒被逮！美國司法部說話了

美國司法部5日發表新聞稿證實，美籍華裔張婉瑩涉嫌未依法登記、在美國境內充當外國政府代理人，遭聯邦調查局（FBI）逮捕並面臨聯邦刑事指控；若定罪，最重可處10年監禁。美國司法部主管國家安全事務官員指相關指控「令人深感憂慮」；FBI官員則強調，將持續捍衛民主盟友主權，打擊外國政府在美國境內從事跨國鎮壓。

華爾街日報社論：中國竟敢在美國領土搞間諜活動 還想全身而退

華爾街日報5日以「中國在美國領土監控台灣」為題發表社論，批評中共一方面宣稱希望與華府維持戰略穩定，實際上卻在美國領土進行間諜活動，並且採取多項損害美國利益的行動，美籍華裔房仲張婉瑩監控賴清德總統長子遭聯邦調查局起訴則是最新例證。

法國高中生抗議資源不足升溫 發起全國示威「第3幕」

法國高中生抗議教育資源不足行動升溫，6日將展開第3波全國性示威。這場運動最初訴求在於改善校舍、教師人力等學習條件，但行動...

美軍急撤駐英12架B-1轟炸機 疑伊朗恐攻威脅升高

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：美軍急撤駐英12架B-1轟炸機 疑有伊朗攻擊威脅 頭條二：波索納洛之子首輪領先現任總統魯拉 巴西大選進決選 頭條三：葉門政府大舉反攻青年運動 沙國承諾全面軍援

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。