駐捷代表投書：台海和平關乎捷克 正視台灣國際參與

駐捷克代表陳立國近期投書捷克媒體，指出聯大第2758號決議長期遭曲解與濫用，成為打壓台灣國際參與的工具，使台灣2300多萬人民被阻絕於聯合國體系外。他強調，台海的和平與穩定對捷克乃至整體歐洲的安全、經濟及科技供應鏈至關重要，應正視台灣的價值。

第81屆聯合國大會於9月下旬登場，捷克總統帕維爾（Petr Pavel）在大會上表示，聯合國原則對烏克蘭、台海及南海等區域同等重要；外交部發文感謝帕維爾對台海安全重視。

陳立國近期投書捷克主流媒體Blesk，1971年聯合國大會第2758號決議處理的是中國在聯合國的代表權問題，確認中華人民共和國政府為中國在聯合國的代表，並處理當時國民黨政府的代表權。然而，決議文字並未提及台灣政治地位，也未處理台灣人民參與國際組織的問題。

陳立國指出，近年若擴張解讀第2758號決議，進一步限制台灣與其他國家的正常國際交流，將使國際規則面臨被擴張解釋的疑慮。

陳立國表示，台海議題並非距離捷克遙遠的區域性問題。捷克是高度依賴國際貿易、出口及全球供應鏈的開放型經濟體，汽車、機械、電子及精密製造等產業均深度融入跨國供應鏈。台灣海峽是重要國際航運通道，若因軍事衝突、封鎖或其他重大危機造成航運中斷，可能進一步推升運輸成本、延長交貨時間，將衝擊歐洲企業的供應鏈韌性。

他進一步指出，台海和平也與全球半導體及科技產業密切相關。台灣在先進半導體製造及電子產業供應鏈具有重要地位，捷克近年亦積極推動半導體、人工智慧、科研及先進科技發展。台捷雙方在科技、研究、新創及教育等領域具有互補優勢，維持台海和平與穩定，有助保障雙方持續深化合作及建立更具韌性的科技供應鏈。

陳立國表示，俄羅斯全面入侵烏克蘭後，歐洲更加體認到，安全威脅不受地理距離限制。能源、供應鏈、網路安全及關鍵基礎設施等議題均可能受到遠方衝突影響，因此台海和平同樣是歐洲安全的重要一環。對捷克而言，維持一個穩定、可預測且以規則為基礎的國際環境尤其重要。

談及台捷關係，陳立國表示，雖然台灣與捷克沒有正式外交關係，雙方已在議會、地方政府、大學、研究機構及企業間建立廣泛而務實的合作網絡，合作領域涵蓋半導體、人工智慧、資通訊、教育、文化及創新等。捷克參議院議長韋德齊（Miloš Vystrčil）及其他捷克政治人物與民間人士多次訪台，也讓捷克社會更加了解台灣。

陳立國表示，台灣希望成為國際社會的貢獻者，而非被排除在外。台灣在半導體、人工智慧、數位治理、公共衛生及災害防救等領域均累積豐富經驗，國際社會若能以務實方式讓台灣參與相關機制與活動，將有助於共同因應全球性挑戰。

他強調，台海和平對台灣而言攸關未來，對捷克則涉及企業、經濟與安全利益；更重要的是，這關乎國際社會能否持續以和平、對話及規則，而非武力與脅迫方式處理國際爭端。台灣也將持續與捷克及歐洲夥伴深化合作，共同維護台海和平、全球供應鏈韌性，以及自由、開放與以規則為基礎的國際環境。