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奈及利亞軍機墜毀國內西南部 機上32人全數罹難
奈及利亞總統提努布（Bola Tinubu）證實，奈國空軍一架飛機今天墜毀於國內西南部的翁多州（Ondo），機上32人全部罹難。
法新社報導，提努布和奈及利亞空軍表示，這架飛機當時正執行例行任務，要從奈國南部貝寧市（BeninCity）飛往商業大城拉哥斯（Lagos），但在上午9時過後不久墜毀於翁多州。
奈及利亞總統辦公室透過聲明指出：「總統向遇難25名乘客和7位機組人員的家屬致上最深切哀悼。」
提努布提到，事發機型為ATR-42，這是一款雙渦輪螺旋槳發動機的飛機。
提努布還說，他已經指示奈及利亞空軍立即徹查墜機原因，以防止類似空難再度發生。
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