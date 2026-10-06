美德3學者 獲諾貝爾醫學獎

諾貝爾醫學獎五日揭曉，由美國學者戴瑟羅斯和兩名德國學者赫吉曼、內格爾共享殊榮，以表彰他們在光控離子通道與光遺傳學領域的發現。諾貝爾獎官網指出，這項方法能揭示神經細胞如何在活體腦中形成記憶、情緒與行為。他們將平分一千兩百萬瑞典克朗（約台幣三千八百萬元）獎金。

赫吉曼與內格爾在一種單細胞藻類中發現光敏感通道蛋白，戴瑟羅斯則將這種蛋白質轉化成能以光控制神經細胞的開關。三名得主為神經科學新時代奠定基礎。

赫吉曼想弄清楚單細胞藻類衣藻如何朝光源游動。他與內格爾在二○○○年代初期發現光敏感通道蛋白，這種藻類蛋白質存在於細胞表面、具獨特特性。它受藍光照射時會開啟一個通道，帶電離子接著流入細胞，形成電脈衝。他們發現，不論將這種蛋白質放入哪種細胞，那些細胞都會變得對光敏感。

戴瑟羅斯將光敏感通道蛋白基因導入老鼠的神經細胞，並以藍光照射這些細胞，得以觸發神經訊號。他二○○五年發表這項突破性成果，並在兩年後讓這種受光控制的神經細胞開關，在活體老鼠腦中發揮作用。

長久以來，大腦如何支配情緒、行為和身體功能一直是個謎。研究員透過光遺傳學，得以揭示與神經及精神疾病相關、掌控特定記憶、情感與行為的神經迴路。他們在臨床醫學正運用這項方法，嘗試讓視力受損者能恢復視力。法新社報導，該領域也有助研究員了解特定細胞類型如何影響學習、恐懼、成癮和運動等行為，未來可能進一步促成治療巴金森氏症與癲癇等神經及感覺障礙的方法。

諾貝爾大會秘書長普爾曼表示，三人得知獲獎都非常驚喜。美聯社報導，戴瑟羅斯說，他當晚在北加州家中熬夜寫論文及發電子郵件給學生，正準備躺下休息時，就接到諾貝爾大會來電。

戴瑟羅斯現年五十四歲，出生於美國波士頓，在美國史丹福大學和霍華休斯醫學中心任職。他原本立志成為神經外科醫師，但目睹病患痛苦後轉攻精神病學，探尋憂鬱症與自閉症根源。他以最優等從哈佛大學畢業，並於史丹福大學取得醫學博士學位。

赫吉曼今年七十一歲，為德國柏林洪堡大學學者。他出生於醫師世家，曾於二○二○年與內格爾同獲被譽為「東方諾貝爾獎」的邵逸夫生命科學與醫學獎。現年七十三歲的內格爾則是德國烏茲堡大學教授，他出生於德國南部，從小熱愛數理生物，曾任教職、開過咖啡館，閒暇時熱中滑翔翼。

諾貝爾獎基金會上月宣布，每項獎項的獎金將從去年的一千一百萬瑞典克朗提高至一千兩百萬瑞典克朗。若有數名得獎者共享獎項，他們將分享獎金。接著將依序頒發的獎項是六日的物理學獎、七日的化學獎、八日的文學獎，和平獎則是在九日公布，也是唯一在挪威奧斯陸頒發的獎項，經濟學獎則於十二日公布。