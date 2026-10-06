高市早苗：中國是重要鄰國 推進中日戰略互惠關係

日本首相高市早苗昨在眾院全體會議發表施政演說，將關係趨冷的中國稱為「重要的鄰國」，將全面推進戰略互惠關係，並就共同課題加強溝通，推進旨在維護國家利益的對話。她還著眼於美國政府將國際刑事法院（ＩＣＣ）院長赤根智子等人列為制裁對象一事，呼籲維護並強化基於法治的國際秩序。

日本共同社報導，高市演說提到中國在東海和南海的軍事活動日益活躍，以及對日出口限制等施壓措施，表示該主張的就明確主張，並強烈要求中方採取負責任的行動。她同時指出，即使存在一些課題，雙方也有著長期的積累，表示將推進戰略互惠關係。

高市還強調，將強化日美的威懾力和應對能力，把同盟提升到新的高度。同時提到，將利用地區未來戰略的框架，實現「強勁的沖繩經濟」。這被認為與九月沖繩縣知事選舉中，支持將美軍普天間機場搬遷至名護市邊野古的陣營獲勝有關。

對於保持良好關係的南韓，高市指出，包括日美韓三邊框架在內，將在安全保障、經濟等廣泛領域加強關係。關於解決北韓綁架日本人問題，她表示「包括舉行首腦會談在內，不排除任何選項」。