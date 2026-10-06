俄實驗室病毒外洩 200人送醫

俄羅斯當局正對西伯利亞地區一間實驗室發生未知病毒外洩事故展開調查。非官方消息稱，近200人因此送醫觀察；一名研究人員在事故後感染不明原因肺炎，最終死亡。

俄羅斯官媒塔斯社（TASS）報導，這起事故發生在距離伊爾庫次克州首府伊爾庫次克市不遠的謝列霍夫防疫研究所。

負責傳染病防控的俄羅斯聯邦消費者權益保護暨福利監督署表示，目前尚不清楚事故究竟涉及何種病原體。

該機構指出，伊爾庫次克州及伊爾庫次克、謝列霍夫兩市的衛生與防疫情勢穩定，並已針對「伊爾庫次克防疫研究所員工」這起個案採取特別措施。

俄國當局表示，這名實驗室員工被診斷為「病因未明的肺炎」。與蒙古交界的布里亞特共和國（Buryatia）領袖齊德諾夫稍早則說，這名員工是28歲女子，「可能死於鼠疫」；他並強調，布里亞特共和國並未出現鼠疫疫情。