西班牙總理突宣布提前大選

西班牙總理桑傑士五日在電視演說宣布，十一月廿九日將提前舉行國會眾議院大選。他表明，「我們希望，可以在國會促成一個席次遠比目前多的進步派多數」。他此前提出旨在解決住房危機的法案，二日被國會議員否決。

兼任西班牙「社會勞工黨」（ＰＳＯＥ）黨魁的桑傑士說，他將解散眾院。有民調顯示，保守派的在野黨「人民黨」有望成為最大黨，並可能和極右派的「民聲黨」聯手掌握眾院多數。

華爾街日報同日報導說，由於ＰＳＯＥ在多項民調落後，因此這可能使他已八年的總理任期畫下句點。

果真如此，這將是自獨裁者佛朗哥去世、西班牙恢復民主政治以來，聯合政府首次有極右派政黨。這也代表歐洲目前僅存少數的左傾政府之一將下台，而極右派勢力正在全歐洲取得空前進展。