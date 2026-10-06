保守主義興起 波索納洛強勢回歸

除了佛拉維歐．波索納洛（下稱波索納洛）角逐巴西總統寶座，波索納洛家族其他成員這次也在同時舉行的國會選舉表現亮眼。英國經濟學人五日報導稱，「選民幾乎一定會讓波索納洛成為下屆總統」。

自巴西一九八五年恢復民主政治以來，大選首輪居次的候選人從未在次輪決選逆轉勝，且除了現任總統魯拉，包含波索納洛的其他候選人全都右傾，次輪很可能改支持波索納洛。

前總統老波索納洛妻子、前第一夫人蜜雪兒．波索納洛，在巴西利亞聯邦區以約九十四萬票當選參議員。老波索納洛次子卡洛斯．波索納洛在聖卡塔里納州當選參議員，得票率逾二成五。老波索納洛的小兒子亞伊爾黑南當選眾議員。

波索納洛家族分別在總統大選及國會選舉有所斬獲。這凸顯其政治勢力不僅延續，還擴展至全國。無論次輪的結果如何，波索納洛家族都會在未來的國會頗具影響力。

此次選舉凸顯家族政治在巴西的強大動員力，和民粹主義家族政治如何在民主制度下持續發揮作用。另外，除了國會選舉，四日也舉行州長及州議員的州層級選舉，其他右派與保守派候選人也有所斬獲。

華爾街日報四日報導說，這反映出目前巴西右派的強勢，但選前民調大多未能察覺。巴西人民近年對街頭暴力犯罪感到憤怒；福音派基督徒的政治影響力增加；中產階級選民和企業界對稅收、「大政府」或「小政府」的政府開支之爭與左派政府經濟政策的不滿。

波索納洛隸屬的右派「自由黨」，這次在參議院（共八十一席）的席次增加一倍多至廿八席，也鞏固在眾議院的最大黨地位。

英國每日電訊報五日報導說，巴西人民想要改變，因此認定一位尋求第四個總統任期的八旬老翁（魯拉）無法帶來改變。但也有選民對經濟學人說，此次大選的氣氛就像葬禮，「主要是選一個比較不爛的」。魯拉的政治生涯可能將結束，過去廿五年他一直是拉美政壇的巨擘，但如今他似乎沒強大到能抵擋美國總統川普支持的保守主義浪潮。