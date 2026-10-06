巴西大選波索納洛首輪爆冷 領先魯拉

巴西總統大選四日舉行首輪投票。最高選舉法院表示，前總統老波索納洛長子、現任參議員佛拉維歐．波索納洛（下稱波索納洛）得票率約四成七、現任總統魯拉約四成五，其餘候選人得票率均不到百分之五；波、魯兩人一如預期進入廿五日舉行的次輪決選。

選前民調大多顯示，兩人得票率雖都無法在首輪過半，但魯拉仍略高於波索納洛。然而，首輪結果卻是波索納洛微幅領先，這反映出巴西選情的高度不確定性。

路透四日引述分析家報導，原本以為反對魯拉、但並非支持波索納洛的「賭爛票」，次輪才會投給波索納洛，沒想到首輪就投給他。

隸屬右派「自由黨」（ＰＬ）的波索納洛四日晚間在首都巴西利亞說，他對首輪得票率領先魯拉感到「很高興」，巴西想要改變；「巴西已經受夠了；這是（左派）勞工黨（ＰＴ）時代的終結」。波索納洛還說，他當選將著手解決巴西面臨的真正問題。

魯拉四日晚間則在聖保羅說，「這是一堂民主課；我們迎接次輪（決選），接受考驗的時候到了；自五日起，雙方競選團隊將展開一場新的競爭。我的競選團隊將以重視經濟發展與社會包容，爭取選民支持」。

年僅四十五歲的波索納洛曾任里約熱內盧州議員，二○一八年當選參議員。他是波索納洛家族政治資歷最亮眼的成員之一，長久以來為保守派及右派選民發聲。他這次的政見是強化治安和「小政府」，並固守陸軍傘兵上尉出身的老波索納洛，在軍警與宗教團體的基本盤。

隸屬ＰＴ的魯拉此次尋求第四個總統任期。他曾任工會領袖；二○○三至二○一○年連任兩屆總統，推動社福和扶貧政策，數百萬名巴西貧民得以脫貧。高齡八十歲的魯拉以「工人總統」形象聞名，二○二二年十月第三度當選總統，翌年元旦就任。

路透四日報導，波索納洛當選，將延續親美國總統川普的右派候選人，在拉美掀起的勝選浪潮；由於川、魯兩人在關稅、貿易及安全上歧見甚深，因此魯拉連任，可能為川普政府帶來麻煩。川普至今雖尚未表態挺特定候選人，但他長期和波索納洛家族關係密切，魯拉更指控川普政府企圖介選，暗助巴西右派捲土重來。

華爾街日報四日報導形容，波魯激戰使川普成為這場選戰的「第三位主角」。該報導說，這次是巴西史上選風最敗壞的選戰之一，充斥人身攻擊、抹黑及醜聞；在穩居民調前兩名的魯波皆缺席電視辯論下，幾無討論政策的空間。這也直接反映在選前調查與創一九九八年以來新低的首輪投票率（百分之七十八點九二）上，尤其是低收入女性，而此一群體正是魯拉的主要支持者之一。