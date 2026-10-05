美學者獲諾貝爾醫學獎 自稱「夜貓子」獲獎後沒睡飽

2026年諾貝爾醫學獎今天頒給美國學者戴瑟羅斯及德國科學家赫吉曼和內格爾，以表彰他們在光遺傳學領域的發現，其中自稱「夜貓子」的戴瑟羅斯獲獎後根本沒睡飽，還得替孩子準備學校午餐。

戴瑟羅斯（Karl Deisseroth）現年54歲，在美國霍華休斯醫學中心（Howard Hughes Medical Institute）暨史丹佛大學（Stanford University）任職。

自稱是「夜貓子」的戴瑟羅斯表示，他當時在北加州家中熬夜處理學術文章，並寄電子郵件給學生。他才剛躺下，就接到諾貝爾獎評審會的電話。

在諾貝爾獎宣布結果1小時後，他接受美聯社電話訪問時指出，他「根本沒真正睡著」。

戴瑟羅斯提及，他待辦事項中的下一項是替孩子準備學校午餐，當時孩子們仍睡得正熟。

他還說：「接下來幾個小時，我唯一的責任就是確保幫他們做好三明治。」

戴瑟羅斯1971年出生於波士頓，從小就對科學和文學感興趣。他原本立志從事神經外科，但在接觸到受苦的病人後轉攻精神醫學，開始思考為何憂鬱症會奪走人的喜悅，以及自閉症成因。

赫吉曼（Peter Hegemann）今年71歲，為德國柏林洪堡大學（Humboldt University of Berlin）學者。他出身醫師世家，從小就對科學與探索深感興趣。

他熱愛天文學，也喜愛哥倫布（ChristopherColumbus）、南森（Fridtjof Nansen）及阿蒙森（RoaldAmundsen）等探險家。

赫吉曼在2020年獲得素有「亞洲諾貝爾獎」之稱的邵逸夫獎（Shaw Prize）殊榮後曾表示，科學研究就像是在未知領域繪製地圖。

現年73歲的內格爾（Georg Nagel）則是德國烏茲堡大學（University of Würzburg）教授。他出生於德國南部，5歲時罹患重病，之後許多個暑假都得接受手術。

內格爾也在2020年榮獲邵逸夫獎，他在獲獎後指出，自己從小就喜歡數學、物理和生物，人生中還當過教師、開過咖啡館，閒暇時則玩滑翔傘。

諾貝爾醫學獎委員會秘書普爾曼（ThomasPerlmann）表示，3名得主得知獲獎消息時，都「感到驚訝和欣喜」。

普爾曼指出，這3人說了同樣的話，都認為能一起獲獎實在太美好了，他們稱彼此是朋友，並認為能共同獲獎是莫大榮幸。