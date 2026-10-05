快訊

送醫途中隔著褲子「自慰」妨害公務？法官裁定罰他3000元

警察為何常挑同志麻煩？日本法學專家眼中90年代的台灣

資深女星整形失敗！鼻孔外露遭酸 「鼻骨懸空充滿膿液」險毀歌唱生涯

聽新聞
0:00 / 0:00

美學者獲諾貝爾醫學獎 自稱「夜貓子」獲獎後沒睡飽

中央社／ 斯德哥爾摩5日綜合外電報導
獲得諾貝爾醫學獎的美國學者美國學者戴瑟羅斯自稱「夜貓子」，獲獎後根本沒睡飽，還得替孩子準備學校午餐。 路透
獲得諾貝爾醫學獎的美國學者美國學者戴瑟羅斯自稱「夜貓子」，獲獎後根本沒睡飽，還得替孩子準備學校午餐。 路透

2026年諾貝爾醫學獎今天頒給美國學者戴瑟羅斯及德國科學家赫吉曼和內格爾，以表彰他們在光遺傳學領域的發現，其中自稱「夜貓子」的戴瑟羅斯獲獎後根本沒睡飽，還得替孩子準備學校午餐。

戴瑟羅斯（Karl Deisseroth）現年54歲，在美國霍華休斯醫學中心（Howard Hughes Medical Institute）暨史丹佛大學（Stanford University）任職。

自稱是「夜貓子」的戴瑟羅斯表示，他當時在北加州家中熬夜處理學術文章，並寄電子郵件給學生。他才剛躺下，就接到諾貝爾獎評審會的電話。

在諾貝爾獎宣布結果1小時後，他接受美聯社電話訪問時指出，他「根本沒真正睡著」。

戴瑟羅斯提及，他待辦事項中的下一項是替孩子準備學校午餐，當時孩子們仍睡得正熟。

他還說：「接下來幾個小時，我唯一的責任就是確保幫他們做好三明治。」

戴瑟羅斯1971年出生於波士頓，從小就對科學和文學感興趣。他原本立志從事神經外科，但在接觸到受苦的病人後轉攻精神醫學，開始思考為何憂鬱症會奪走人的喜悅，以及自閉症成因。

赫吉曼（Peter Hegemann）今年71歲，為德國柏林洪堡大學（Humboldt University of Berlin）學者。他出身醫師世家，從小就對科學與探索深感興趣。

他熱愛天文學，也喜愛哥倫布（ChristopherColumbus）、南森（Fridtjof Nansen）及阿蒙森（RoaldAmundsen）等探險家。

赫吉曼在2020年獲得素有「亞洲諾貝爾獎」之稱的邵逸夫獎（Shaw Prize）殊榮後曾表示，科學研究就像是在未知領域繪製地圖。

現年73歲的內格爾（Georg Nagel）則是德國烏茲堡大學（University of Würzburg）教授。他出生於德國南部，5歲時罹患重病，之後許多個暑假都得接受手術。

內格爾也在2020年榮獲邵逸夫獎，他在獲獎後指出，自己從小就喜歡數學、物理和生物，人生中還當過教師、開過咖啡館，閒暇時則玩滑翔傘。

諾貝爾醫學獎委員會秘書普爾曼（ThomasPerlmann）表示，3名得主得知獲獎消息時，都「感到驚訝和欣喜」。

普爾曼指出，這3人說了同樣的話，都認為能一起獲獎實在太美好了，他們稱彼此是朋友，並認為能共同獲獎是莫大榮幸。

諾貝爾 遺傳學 羅斯

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

美德3學者獲諾貝爾醫學獎 光遺傳學研究為腦科學開新局

2027年將訪台！戴瑟羅斯獲諾貝爾醫學獎殊榮 台科學家：像角落生物一樣低調

諾貝爾醫學獎得主出爐 美德三學者獲獎

諾貝爾獎週登場 減重藥物研究熱門角逐生醫獎

相關新聞

美學者獲諾貝爾醫學獎 自稱「夜貓子」獲獎後沒睡飽

2026年諾貝爾醫學獎今天頒給美國學者戴瑟羅斯及德國科學家赫吉曼和內格爾，以表彰他們在光遺傳學領域的發現，其中自稱「夜貓...

美德3學者獲諾貝爾醫學獎 光遺傳學研究為腦科學開新局

2026年諾貝爾醫學獎今天頒給美國學者戴瑟羅斯及德國科學家赫吉曼和內格爾，以表彰他們在光控離子通道與光遺傳學領域的發現

諾貝爾醫學獎得主出爐 美德三學者獲獎

今年諾貝爾醫學獎得主在瑞典時間5日上午約11時半（台灣時間同日下午5時半）後不久揭曉，得主是美國學者代塞羅斯（Karl Deisseroth）和兩名德國學者赫格曼（Peter Hegemann）、納格爾（Georg Nagel），表彰他們在光控離子通道和光遺傳學（optogenetics）方面的發現。

2027年將訪台！戴瑟羅斯獲諾貝爾醫學獎殊榮 台科學家：像角落生物一樣低調

2026年諾貝爾醫學獎美德3學者共享桂冠，得主之一的戴瑟羅斯樂於分享技術，讓光遺傳學遍地開花，在台灣科學家眼中，他像角落...

住房法案未能通過 西班牙總理宣布提前舉行大選

英國衛報報導，西班牙總理桑傑士政府提出因應住房危機的緊急法案遭右派政黨否決後，桑傑士5日宣布，將於11月29日提前舉行大選。

高市早苗施政演說：中國是重要鄰國 將推進戰略互惠關係

日本首相高市早苗5日在眾院全體會議發表施政演說，談及持續惡化的對中關係時表示，中國是「重要的鄰國」，即使存在一些課題，雙方也有長期積累。在此基礎上，日本將全面推進「戰略互惠關係」，並為維護國家利益推進對話，構築建設性、穩定的關係。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。