2027年將訪台！戴瑟羅斯獲諾貝爾醫學獎殊榮 台科學家：像角落生物一樣低調

2026年諾貝爾醫學獎美德3學者共享桂冠，得主之一的戴瑟羅斯樂於分享技術，讓光遺傳學遍地開花，在台灣科學家眼中，他像角落生物慷慨、細膩，是研討會獨行俠，明年訪台演講。

2026年諾貝爾醫學獎今天揭曉，由美國學者戴瑟羅斯（Karl Deisseroth）、德國科學家赫吉曼（Peter Hegemann）及內格爾（Georg Nagel）3名學者共享殊榮，以表彰他們在光控離子通道與光遺傳學領域的發現。台灣科技媒體中心舉行線上記者會，邀請專家分享。

國立陽明交通大學生命科學院院長兼神經科學研究所講座教授連正章說，離子通道就像細胞膜上的一扇門，控制離子進出，通常由電壓或化學物質調控。赫吉曼發現，有一類特殊的離子通道可以由光直接控制，當光照時打開，停止照光時關閉，進而控制離子流動。

這類受到光控制的離子通道，就稱為光敏感離子通道。國立台灣大學腦與心智科學研究所副教授姚皓傑表示，赫吉曼與內格爾2003年從藻類等微生物發現光敏感蛋白，戴瑟羅斯2005年應用於哺乳動物神經細胞，發展成研究大腦的技術平台，讓光遺傳學得以廣泛應用於神經科學研究。

光遺傳學是台灣神經科學研究相當普遍技術，廣泛應用於神經細胞、神經迴路及動物行為研究，也常見於心理學與腦與心智科學領域。連正章是把光遺傳學引進台灣的推手之一，在海外完成博士後研究後，他深知光遺傳學的重要性，主動與戴瑟羅斯聯繫，接起台灣與國際光遺傳學的通道。

姚皓傑回憶與戴瑟羅斯的淵源是從美國研究期間開始，當時使用戴瑟羅斯發展的光遺傳學技術，研究藥物成癮的神經迴路，2016年發表的研究也與戴瑟羅斯合作；戴瑟羅斯相當知名，但個性低調，帶有獨行俠氣場，相較之下，赫吉曼在研討會上更常被團團圍住。

連正章也有同樣觀察，他說，戴瑟羅斯在國際會議上常常一個人坐在角落，個性低調、內向，是典型的「I人」。不過，戴瑟羅斯內心有豐富細膩的情感與觀察，從著作「人類情感的億萬投射」中，也能感受到他是溫暖、細膩的精神科醫師。

中央研究院生物醫學科學研究所助研究員林宛蓁目前持續與戴瑟羅斯研究團隊交流合作。她預測下一代光遺傳學，將會更深、更精準、更少侵入性，光遺傳學多數在動物實驗階段，未來有機會成為阿茲海默症、巴金森氏症、藥物成癮、慢性疼痛，及憂鬱、焦慮等患者的治療曙光。

林宛蓁說，光遺傳學已經開始進入人體應用的早期階段，一個很重要的例子，就是盲人視覺恢復。研究人員將光敏感蛋白表現在盲人的視網膜上，再搭配特殊設計的眼鏡，讓患者能夠重新獲得部分視覺功能；人工耳蝸也是光遺傳學希望突破的方向之一。

林宛蓁分享，戴瑟羅斯兼顧科學家的理性嚴謹，同時富含感性，面對嚴肅科學之外，仍保有人文情懷，由中研院前院長翁啟惠捐贈設立的「中央研究院化學生物講座」，已邀請戴瑟羅斯來台，預計於2027年3月1日至5日訪台，分享光遺傳學技術。