歐洲國防基金計畫收件量創新高 烏克蘭首度參與

今年歐洲國防基金收到的專案計畫書共612件，年增49%。提案數量大增反映俄羅斯的威脅升溫以及對於國防自主的迫切需求，同時，今年也首度開放烏克蘭的團隊參與申請。

根據歐洲國防基金（European Defence Fund,EDF）發布的最新報告，2026年度的計畫資金規模達到10.06億歐元（約新台幣358億元），收到了612件申請案，數量創下歷史新高，顯示這項國防計畫越來越受到關注。

許多歐洲老字號的工業大廠以及新興創新團隊均提交申請，期盼能透過這筆基金的支持，在次世代防衛科技上展開合作。此外，今年也首度開放烏克蘭的團隊參與申請。

根據報告，2026年半數的預算專門用於重大防衛能力的合作研發，許多主題徵求的提案，預期將奠基於先前歐洲國防基金資助的計畫之上，並將成果推進至可供量產與採購的階段，具體項目包含研發用於飛彈防禦的歐洲大氣層內攔截系統、次世代主力戰車、多管火箭系統，以及半自主海軍艦艇。

此外，包含量子安全網路、電子戰、多領域作戰雲端系統以及高效能能源系統，也都是值得關注的重點領域。

今年的所有提案將由歐盟執委會的相關部門進行受理資格與合規審查，隨後在獨立專家協助下進行科學水準、評選標準以及倫理審查，結果預計將於2027年3月公布。

歐洲國防基金由歐盟設立，旨在支援成員國企業推動具競爭力與合作性質的防衛計畫，並在研發週期中為參與團隊提供支援。在2021至2027年期間，這項基金的預算規模達73億歐元。

歐盟與烏克蘭於今年7月13日簽訂了烏克蘭參與歐洲國防基金的聯繫協定。烏克蘭國會於今年9月間通過這項法案，隨後由總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）簽署並發布，烏克蘭正式加入歐洲國防基金的架構之中。