菲中緊張升溫 孔子學院志願教師也陸續撤離
菲中緊張關係升溫，繼百餘名來自中國的華文教師因而相繼撤離菲律賓之後，菲律賓商報今天報導，菲律賓多所孔子學院的中國志願教師，近日也陸續返回中國。
菲律賓商報引述知情人士報導，全菲多家孔子學院的志願教師正陸續被召回，孔子學院暫時由當地教師維持日常教學運作。至於日後如何安排，包括志願教師會不會再回菲律賓，有待和中國方面負責派遣的大學討論。
菲律賓目前有5所孔子學院。報導說，這些教師離菲的原因主要是基於對自身安全的憂慮。
在孔子學院志願教師陸續返國不久前，另有約150名在菲律賓各地華文學校服務的中國志願教師也陸續離菲。
菲律賓商報稍早前報導，菲華商聯總會（商總）與華教中心，也就是每年負責邀請中國教師來菲的2個機構，最近接到許多教師家人的請求，希望基於安全考量，安排教師們儘快返回中國。
報導指出，商總的決定與最近美國智庫「海光計畫」（SeaLight）負責人主任鮑爾（Ray Powell）及菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.）接連質疑中國可能利用教育交流從事「統戰」和「惡意影響活動」有關。
鐵歐多洛並要求菲律賓政府相關機構嚴加監管境內中文學校。
對此，中國駐菲律賓大使館發言人季凌鵬日前發表聲明，譴責鐵歐多洛將教育交流及華文教育「污名化」，敦促菲方切實保障在菲中國公民的安全及合法權益。
報導指出，中國教師陸續撤離後，部分退休華文教師主動重返校園協助教學，一些菲律賓華文學校則改採網路教學方式，希望減輕對學生華文課業的影響。
另一方面，商總最近也召開緊急會議，決定積極培訓本地華文教師，不論華裔或菲律賓人，只要有意願學習中文並留在學校任教，都可接受培訓。
台灣自2007年起，除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間之外，每年也派遣替代役役男前來菲律賓華校執教，協助解決華文學校師資不足的問題。
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